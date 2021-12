Maman partage comment son enfant est devenu non binaire

Avant ce Noël, une mère californienne relisait nerveusement sa publication sur les réseaux sociaux qui annoncerait le nom choisi et la véritable identité de son enfant à toutes les personnes de sa vie, ainsi qu’aux membres conservateurs de la famille.

Jennifer Chen espérait que tout le monde serait compréhensif et attentionné envers elle et son enfant, Clark, mais elle savait que ce n’était peut-être pas ce qui se passerait.

L’enfant de la mère sortait comme non binaire via la carte de Noël de la famille.

Le message lui-même disait : « J’aimerais que vous rencontriez tous Clark (anciennement Claire). Clark préfère les pronoms them/them/he et aimerait être connu comme mon enfant/mon fils qui n’est pas binaire. Clark nous a demandé de dire à nos amis et à notre famille qui ils sont maintenant.

Les photos des cartes de vœux présentent toute leur famille dans un jardin de Pasadena, ainsi que plusieurs images adorables des jumeaux.

Nous pouvons voir Clark posant avec leur sœur, Chloé, tout en portant une cravate, une chemise à col et un sourire jusqu’aux oreilles.

Les frères et sœurs semblent très proches sur les photos, et comme leur mère, Chen, le dit dans le message, « Chloé est la première à me corriger lorsque j’utilise accidentellement le mauvais pronom ou le mauvais nom. »

Les parents de Clark ont ​​vu que Clark ne se sentait pas comme une fille dès la maternelle.

Quand Clark était très jeune – Chen a dit « Aujourd’hui » – les parents ont commencé à remarquer les difficultés de leur enfant avec l’identité de genre un matin, alors qu’il n’y avait pas de linge propre à l’exception des jupes et des robes des jumeaux.

Alors que la plupart s’attendraient à une acceptation à contrecœur si l’enfant était une petite fille qui n’aimait pas les jupes, la forte réaction de Clark frappa les parents.

Ils ont pleuré en disant à leurs parents : « Je ne me sens pas en jupe.

Et lorsqu’il a lu quelques livres pour enfants explorant l’identité de genre, Clark était tellement excité de trouver un enfant avec qui ils se sont liés dans l’histoire, s’exclamant : « Je ressens la même chose aussi ! » en lisant l’histoire d’un petit garçon nommé Penelope qui aimait porter des cravates.

Les parents de Clark ont ​​essayé de les aider à sortir de petites manières.

Alors que Chen admet s’inquiéter de ce que leur avenir leur réserve lorsque Clark pourrait avoir besoin d’une transition médicale et faire face à la discrimination de personnes en dehors de leur quartier d’accueil, elle fait de son mieux pour encourager les sentiments de Clark.

Les parents les ont emmenés dans un salon avec un styliste non binaire afin que Clark puisse obtenir la coupe de cheveux courte qu’ils voulaient vraiment sans jugement, comme ils l’avaient fait dans d’autres salons.

À la maternelle, une dame du déjeuner pensait qu’ils s’appelaient Clark, au lieu de Claire, qu’ils utilisaient encore à l’époque. Cela a excité Clark de changer de nom.

Après un certain temps à s’y habituer à la maison, ils ont annoncé le changement de nom à l’école avec l’aide de l’enseignant de soutien.

La classe semblait également très favorable, et à la surprise de Chen, Clark l’avait déjà dit à de nombreux enseignants, donc son casier et son badge indiquaient déjà « Clark ».

La famille a reçu une réponse extrêmement positive à leur message.

Lors de la publication sur Facebook et Instagram, Chen craignait que le pire type de réponse ne s’abatte sur son enfant et sa famille, alors elle a essayé de réduire la réaction du public en ajoutant : « Je demande que si vous n’êtes pas d’accord avec le choix de notre famille – que vous me le disiez en privé dans un message – plutôt que de le mettre dans un commentaire public.

Mais Chen a été choqué par la réponse qu’ils ont réellement reçue – qui était extrêmement favorable.

Elle a reçu des DM d’amis ainsi que des courriels d’autres parents qui ont été inspirés par elle.

Et la seule chose qu’elle n’a pas reçue, ce sont les messages négatifs, malgré ses attentes.

Elle a montré aux enfants les commentaires positifs qu’elle avait reçus et lui a dit à quel point elle était fière de la façon dont ils l’avaient chacun géré, ce qu’ils avaient du mal à comprendre.

Ils lui ont demandé : « Maman, pourquoi quelqu’un n’aimerait-il pas quelqu’un pour ce qu’il est ?

Même après que leur mère ait dit : « Parfois, les gens ont peur de ce qu’ils ne savent pas et ils laissent leur peur les gêner », ils n’ont pas tout à fait compris.

Et dans l’ensemble, Chen était heureuse qu’elle n’ait pas encore eu à voir des réactions négatives après sa parentalité ou son enfant après le poste.

Honnêtement, nous pouvons tous nous réjouir d’un rare cas de personnes faisant preuve de gentillesse et de compréhension envers une autre personne en ligne !

Amanda Hartmann est rédactrice et stagiaire en rédaction chez YourTango qui écrit sur l’actualité et le divertissement.