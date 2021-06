Logan Paul sort-il avec Charly Jordan ? Détails et rumeurs

Logan Paul pourrait avoir une nouvelle petite amie dans son coin alors qu’il entre sur le ring pour son match de boxe avec Floyd Mayweather le dimanche 6 juin.

Le YouTuber devenu star de la boxe a été lié à plusieurs reprises à une autre star des médias sociaux et influenceur Charly Jordan au milieu de son entraînement pour le combat.

Qui est Charly Jordan ?

Charly Jordan, 22 ans, est un DJ, influenceur sur les réseaux sociaux, réalisateur et mannequin de Smoke Roses connu pour ses contenus de voyage, son DJing et, bien sûr, les danses TikTok obligatoires. Et influenceuse à part entière, elle compte 6,3 millions d’abonnés fidèles sur TikTok et 4,6 millions d’abonnés sur Instagram, ainsi que 420 000 abonnés sur YouTube et près de 40 000 abonnés. sur Twitter.

Logan Paul et Charly Jordan sortent-ils ensemble ?

Paul est célibataire (à notre connaissance) depuis la fin de sa relation avec le mannequin Josie Canseco à la fin de 2020. Jordan est également devenu célibataire après avoir mis fin à sa relation très médiatisée avec TikToker Tayler Holder en mars.

Les rumeurs entre les deux hommes ont commencé à faire surface en avril 2021. Et tandis que Jordan a récemment dit aux gars de The Sync Network, « Je ne sors pas avec Logan Paul », les spéculations continuent de croître à l’approche du combat de Paul.

Voici pourquoi les fans pensent que Logan Paul et Charly Jordan pourraient sortir ensemble.

Les rumeurs selon lesquelles Charly Jordan et Logan Paul sortent ensemble ont décollé après qu’ils aient été vus ensemble au combat de Jake Paul.

Jordan et Paul ont été vus traîner en avril alors qu’ils assistaient au combat de Jake Paul contre Ben Askren à Atlanta.

Jordan semblait être proche de toute la famille Paul, assis avec Logan et sa mère pendant le combat.

Bien sûr, s’asseoir ensemble lors d’un grand rassemblement ne signifie pas nécessairement qu’ils sortent ensemble, mais l’ex de Jordan, qui était également présent, a ajouté de l’huile sur le feu en publiant un tweet cryptique le lendemain.

Holder semblait être frustré par quelque chose – ou quelqu’un – qu’il avait vu au combat.

« C’est fou à quelle vitesse quelqu’un peut foutre ta nuit en l’air » a-t-il tweeté.

Il a ensuite été révélé que Paul et Jordan avaient déjà été aperçus ensemble à New York.

Le lendemain du combat, des rapports ont fait surface selon lesquels non seulement les deux avaient été à l’aise au combat de Jake, mais ils avaient déjà voyagé ensemble à New York.

Des photos d’histoires Instagram publiées par Jordan elle-même, ainsi que d’autres publiées par des amis, montrent les deux à plusieurs reprises.

Jordan a également visité le camp d’entraînement de Logan Paul à Porto Rico.

Lorsque Paul a installé son camp à Porto Rico pour se préparer à son combat, Jordan a décidé de lui rendre visite.

Paul a loué un manoir de 13 millions de dollars après avoir annoncé qu’il quittait Los Angeles à la recherche d’un «changement» – et peut-être de quelques allégements fiscaux.

Jordan a rejoint Paul et ses amis pour des vacances dans l’impressionnant manoir, partageant un vlog mettant en vedette son petit ami supposé pendant qu’elle était là-bas.

Autant que nous les expédions, Jordan et Paul ont tous deux nié les rumeurs de fréquentation.

Dans une interview plus tôt cette semaine, Jordan a été interrogé sur les images du couple en train de traîner et a répondu aux rumeurs pour la première fois, affirmant que tout n’était que spéculation.

Elle a précisé qu’elle et Paul étaient des amis de Just depuis un certain temps et qu’ils traînaient dans un cadre purement platonique.

« Oui, je sais qu’Internet aime vraiment prendre les choses et courir avec », a-t-elle déclaré. « Tout le monde l’a sorti de son contexte. Tout le monde pensait que c’était tout ça. Et j’étais juste [cracking] en haut. »

Pour son Paul a également été demandé s’il consacrerait sa victoire de Mayweather à Jordan tout en faisant de la promo pour le combat et a confirmé qu’il ne le ferait pas.

« Je vais remettre les pendules à l’heure maintenant », a déclaré Paul. « Ce n’est pas vrai. »

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.