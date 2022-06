C’est la nouvelle série de seulement 4 chapitres qui est arrivée sur Netflix et qui fait déjà fureur

Netflix

Netflix a une nouvelle série qui fait actuellement des vagues et ici nous vous dirons les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas la laisser tomber.

© BBCC’est la nouvelle série de seulement 4 chapitres qui est arrivée sur Netflix et qui fait déjà fureur.

le service de streaming Netflix continue sur la voie du succès, au-delà de l’impact généré par le rapport il y a quelques mois sur une forte baisse des abonnés. Il n’est pas surprenant que chaque nouveauté du catalogue devienne un phénomène instantané, comme cela vient de se produire avec un titre spécifique qui n’est pas original pour l’entreprise, mais qui a reçu un accueil plus que positif.

Le sixième mois de l’année se positionne comme l’un des plus consacrés, puisque l’impact de Choses étranges 4 Vol. 1 et reste en tête du Top 10 avec Peaky Blinders, une émission qui est revenue avec sa sixième et dernière saison après deux ans de sa précédente diffusion. Cependant, ces derniers jours, il est arrivé sur la plate-forme Tu ne me connais pas et c’est déjà une rage complète.

Cette émission britannique, basée sur le roman policier du même nom de 2017 d’Imran Mahmood, Elle est actuellement dans le Top 5 des séries les plus regardées sur Netflix dans le monde.ou, selon le rapport du site Web FlixPatrol. Il a initialement été lancé via BBC iPlayer fin 2021, après un premier aperçu arrivé en mai de la même année. Il a finalement été diffusé en streaming le 17 juin et a dépassé les attentes le premier week-end.

L’une des raisons de son phénomène est due à son scénario captivant, qui suit Hero, un jeune homme du sud de Londres qui est jugé pour meurtre. L’avocat de l’accusation lui raconte des preuves accablantes dans le discours de clôture et il décide de raconter sa propre histoire, plutôt que la version que son avocat a jugée la meilleure pour lui, et exerce son droit de présenter son propre discours. À ce moment-là, il congédie son avocat et dit au jury qu’il est innocent, partageant une séquence d’événements très différente qui place un concessionnaire automobile respectueux de la loi dans le cadre d’un crime.

Une autre raison qui a amené les utilisateurs à apprécier cette production originale de la BBC est qu’elle ne se compose que de quatre épisodes, ce qui en fait une excellente option pour en profiter en moins d’une journée. A l’époque, les médias comme Radio Times, The Guardian, Télégraphe Oui décider Il a été accueilli positivement et a remporté une nomination aux BAFTA TV Awards pour son acteur principal, Sam Adewunmi.

