On espère que Battlefield 6 a appris des succès de Battlefield 1

Champ de bataille 6 annonces sont au coin de la rue. Nous sommes en mai maintenant, et avec chaque teaser, annonce et bande-annonce de Battlefield arrivant en mai depuis le début des temps, il semble probable que plus d’informations arriveront dans les prochains jours.

Si l’on en croit les rumeurs, Battlefield 6 est un jeu de tir moderne, semblable à Battlefield 3 ou 4, se déroulant dans un proche avenir, avec des villes entièrement destructibles et avec suffisamment d’espace serveur pour des jeux multijoueurs absolument massifs.

Malgré tout cela, j’espère que Battlefield 6 tire une leçon du livre de Battlefield 1, sans doute l’un des meilleurs Jeux FPS sorti au cours de la dernière décennie.

Oui, la Première Guerre mondiale et les combats modernes de 2030 peuvent difficilement être comparés, mais c’est la conception sonore, l’atmosphère graveleuse, les moments de pure brillance de Battlefield, que j’espère que Battlefield 6 conservera de Battlefield 1.

Assaut sur les falaises de Monte Grappa tandis qu’un dirigeable tombe du ciel dans une horrible boule de feu, trente joueurs coincés dans un bunker avec des LMG et des grenades, et deux soldats partant pour une mission sauvage à travers les falaises dans une moto avec un side-car: Battlefield J’en avais quelques-uns des plus Champ de bataille moments de n’importe quel jeu de la franchise.

J’ai souvent entendu des fans inconditionnels de Battlefield dire que le jeu de tir et l’époque de Battlefield 1 ne les attiraient tout simplement pas, et c’est très bien. La réinvention chaotique et souvent irréaliste de la Première Guerre mondiale n’était pas la tasse de thé britannique froid de tout le monde sirotée dans un trou boueux.

Mais le jeu a fait tellement de choses correctement. Grand Operations est l’une des meilleures narrations organiques que j’ai expérimentées dans n’importe quel jeu de tir multijoueur. Le tiraillement de deux côtés (sans matchmaking basé sur les compétences, rappelez-vous) se battant pour des objectifs dans des balles exténuantes pouvant durer jusqu’à une heure a fourni un gameplay comme aucun autre FPS.

La variété du gameplay était telle qu’aucun match ne se ressemblait. Peu importe que vous jouiez sur un serveur avec les trois mêmes cartes Opérations en rotation. Vous ne saviez jamais vraiment ce qui allait se passer. L’équipe ennemie aurait-elle un pétrolier capable de maintenir un point pendant 25 minutes, ou seriez-vous maudit avec un joueur de votre équipe assis à 400 mètres dans un camion d’artillerie? Les matchs de Battlefield 1 ont toujours semblé frais, l’une des raisons pour lesquelles il dispose encore d’une base de joueurs solide à ce jour.

Il est difficile de parler du succès de Battlefield 1 sans mentionner les échecs de Battlefield V.DICE était sur une formule gagnante, mais avec Battlefield V, ils n’ont rien réussi à fournir les mérites de son prédécesseur.

Entouré de controverse, certains des meilleurs domaines de Battlefield V ont souvent été négligés, mais c’était fondamentalement un jeu très différent. Il y avait des aperçus de ce qui aurait pu être possible avec sa dernière mise à jour Pacific, mais peu de temps après l’annulation de la mise à jour, le développement du jeu a été annulé, alors que DICE et divers autres studios se sont tournés vers le prochain jeu de la franchise.

Cela nous amène à Battlefield 6. Le succès du jeu repose en grande partie. Avec plusieurs studios travaillant sur le titre et au moins deux ou trois ans de développement, de nombreux fans espèrent un retour à l’expérience classique de Battlefield.

Dans tout le battage médiatique, il y a aussi des inquiétudes. Avoir plusieurs studios travaillant sur un jeu n’est pas toujours une bonne chose. La direction de la conception peut emprunter plusieurs itinéraires différents. Cela ressort clairement de la différence dans la conception de la carte de Battlefield V entre DICE LA et le studio DICE original, par exemple.

J’espère juste que Battlefield 6 apprendra de Battlefield 1: la narration, l’atmosphère et les batailles dynamiques sont l’essence même de la franchise. Je peux donner ou prendre les 200 serveurs de joueurs et les bâtiments destructibles. Battlefield 1 a offert plus que cela, et j’espère que Battlefield 6 le fera également.