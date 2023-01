Comment la propagation de l’épidémie de Cordyceps a commencé dans « The Last of Us »

La série « Le dernier d’entre nous”, disponible un chapitre tous les dimanches sur HBO Maxa cumulé une audience incroyable avec un seul épisode sorti, donc la production américaine promet beaucoup et pourrait devenir l’une des plus regardées de cette année qui ne fait que commencer, mais qui donne de très bonnes sensations.

« The Last of Us » est une adaptation d’un jeu vidéo du même nom sorti pour la première fois en 2013. L’histoire de la série est basée sur Joel, qui se lance dans un voyage à travers les États-Unis avec sa fille pour qu’elle être traitée par un groupe d’experts qui pourraient la sauver du virus fongique appelé Cordyceps.

Tout le contexte de la production télévisuelle se déroule au milieu d’une pandémie très dangereuse causée par le virus susmentionné. Cependant, il n’est pas précisé avec certitude comment cette maladie s’est propagée à travers le monde, il existe donc des théories très intéressantes, même si l’une d’entre elles se démarque plus que d’autres et nous allons maintenant la passer en revue.

Bien sûr, il faut préciser que dans l’histoire originale des jeux vidéo, il y a une explication de l’origine de tout, mais les créateurs du programme ne l’ont pas suivi à la lettre, il y a eu un changement radical dans ce sens.

« The Last of Us » présente un chapitre chaque dimanche (Photo : HBO)

L’ORIGINE DU VIRUS DANS LES JEUX VIDÉO

D’après les jeux vidéo du même nom, le virus qui déclenche la pandémie commence à se propager massivement dans certaines cultures situées en Amérique du Sudmême si peu de détails sont donnés. Ce qui est frappant, c’est que les producteurs de la série ont décidé d’aller dans une autre direction, ou du moins il semble que ce soit le cas.

COMMENT LE VIRUS COMMENCE-T-IL À SE PROPAGER DANS « THE LAST OF US » ?

Bien que la manière dont le virus a commencé à se propager à travers le monde n’ait pas été précisée, le premier chapitre de la série nous donne de nombreuses références à prendre en compte et à développer diverses théories qui pourraient faire mouche ou peut-être pas. Cependant, il y a une hypothèse qui s’est démarquée des autres et qui serait très logique si elle était vraie.

Selon une théorie de Reddit reprise par ScreenRant, la propagation du virus fongique se serait produite par la farine Et cela aurait été causé à Jakarta, en Indonésie, où se trouve le plus grand moulin du monde, où cet ingrédient est produit dans la cuisine de millions de familles.

Selon ces conjectures, plusieurs scènes sont montrées qui lui donneraient raison. Par exemple, Sarah mentionne qu’elle ne peut pas faire de crêpes parce qu’il n’y a pas de farine dans son garde-manger.

Plus tard, les deux personnages refusent de manger des cookies de leurs voisins. Pourquoi quelqu’un rejetterait-il ce dessert de quelqu’un de si proche ? Quelle que soit leur raison, ceux qui ont fait les cookies les ont mangés et ont été infectés. Hasard?

Il y a plusieurs références à la farine que vous n’auriez sûrement pas remarquées, mais maintenant que vous vous en souvenez, tout a du sens et cette théorie peut être vraie, même si cela dépendra des créateurs s’ils décident d’en parler ou d’expliquer le véritable origine de la propagation dans l’un des prochains chapitres

CRAIG MAZIN PARLE DE L’ÉPIDÉMIE DE VIRUS

Le showrunner de la série, Craig Mazin, s’est exprimé sur le début de la série sur HBO Max à travers un podcast de la production nord-américaine. Dans cette interview, il a donné plusieurs détails sur son travail et ce qui sera vu sur les écrans, mais il a également laissé quelques phrases qui nous ont fait réfléchir.

Et c’est qu’il a assuré que le premier chapitre de la série a été travaillé pour ceux qui sont au courant de tout et qui ne laissent échapper aucun détail car il y a plusieurs « fils d’Ariane » à travers toutes les scènes.

Le réalisateur de la série a mentionné un pain, qui est préparé avec de la farine. La théorie fait-elle ses preuves ?

BANDE-ANNONCE DE « THE LAST OF US »

Vous regardez l’aperçu officiel que HBO Max a préparé avant de sortir « The Last of Us ».