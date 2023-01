Jordan Peele appelle Oppenheimer son film le plus attendu de 2023

Avec seulement trois films en tant que réalisateur, Jordan Pelé est devenu une légende à Hollywood après l’énorme succès de son premier long métrage, Sortez (2017), et le grand accueil des projets suivants, Nous (2019) et Non (2022). Et, bien sûr, comme tout autre cinéaste, Peele a ses propres idoles, dont Christopher Nolan.





Lors d’une récente conversation avec Josh Horowitz au Podcast heureux, triste et confusJordan s’est déclaré fan du travail de Nolan et a affirmé que Oppenheimerle prochain film du réalisateur, est sa sortie la plus attendue de 2023 :

« Je ne travaille pas sur le film, je n’ai pas de contrat ou quoi que ce soit. Mais tout ce que je peux dire, c’est que je suis tellement envieux que je ne pourrais pas être sur le plateau de cette production. Le talent est incroyable, les images. J’en ai vu qui sont tout simplement magnifiques. C’est le film qui m’excite le plus cette année.

Peele n’était pas le seul invité sur le podcast, car il a été rejoint par Nonle directeur de la photographie Hoyte Van Hoytema qui travaille actuellement sur Oppenheimeret a déclaré qu’il ne pouvait rien dire sur le film à venir :

« Nous ne sommes toujours pas d’accord sur ce qui peut et ne peut pas être dit, alors je suppose que je vais juste me taire. »





Ce que nous savons d’Oppenheimer jusqu’à présent

« J. Robert Oppenheimer est l’une des figures emblématiques du XXe siècle, un brillant physicien qui a dirigé les efforts de construction de la bombe atomique pour son pays en temps de guerre, pour se retrouver plus tard confronté aux conséquences morales du progrès scientifique. Dans cette biographie magistrale et acclamée de vingt-cinq ans, Kai Bird et Martin Sherwin capturent la vie et l’époque d’Oppenheimer, de ses débuts à son rôle central dans la guerre froide. C’est la biographie et l’histoire à leur meilleur, fascinantes et profondément informatives», lit-on dans le synopsis officiel de Prométhée américain : Le triomphe et la tragédie de J. Robert Oppenheimerle livre sur lequel l’histoire est basée.

Réalisé par Christopher Nolan, Oppenheimer arrivera en salles le 21 juillet. Le film met en vedette Cillian Murphy dans le rôle principal aux côtés d’Emily Blunt, qui incarnera Kitty Oppenheimer, la femme du protagoniste. Ils sont accompagnés de Florence Pugh, Matt Damon, Robert Downey Jr., Jack Quaid, Matthew Modine, Josh Hartnett, Gary Oldman et Rami Malek, entre autres grandes stars.

Oppenheimer est le 12e long métrage de Christopher Nolan, entrant dans la liste avec des titres acclamés tels que Mémento (2000), La trilogie du chevalier noir, Création (2010), et Interstellaire (2014).