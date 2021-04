La nouvelle bande-annonce de gameplay de Returnal PS5 montre des ennemis et des boss effrayants

Mise à jour 2: On dirait que Sony a enfin trouvé le bon bouton sur lequel appuyer. La nouvelle bande-annonce Returnal est de retour et nous avons intégré la vidéo YouTube ci-dessus pour votre plus grand plaisir. Quel cafouillage!

Mettre à jour: Ah. Il semble que la vidéo soit arrivée sur Internet un peu plus tôt que prévu, car elle vient d’être extraite. Nous avons soupçonné qu’il s’agissait d’une fuite alors qu’il n’y avait aucune information de suivi sur le blog PlayStation. Si et quand la vidéo revient sur le Web, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article à nouveau. Oups!

Histoire originale: Returnal continue de paraître de mieux en mieux. Dans cette nouvelle bande-annonce de gameplay, découverte sur Vimeo plutôt que YouTube, nous avons une vue sur une poignée d’ennemis que Selene va repousser dans ce jeu de tir arcadey à la troisième personne.

Comme toujours, l’action a l’air super lisse et les hostiles tentaculaires sont élégants et effrayants. Nous aimons particulièrement le scout infecté, qui voit l’un des cadavres précédents de Selene réanimé avec une masse de tentacules le faisant basculer en avant. C’est horriblement cool. Il y a aussi un aperçu d’un combat de boss contre quelque chose appelé Ixion, qui semble assez intimidant avec ses projections de projectiles.

Il ne reste que quelques semaines avant que nous puissions explorer le monde dangereux d’Atropos par nous-mêmes. Êtes-vous excité pour Returnal? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.