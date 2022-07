La série Heath Ledger et un acteur de Virgin River dont peu se souviennent

CÉLÉBRITÉS

L’acteur du Joker dans The Dark Knight était le grand ami d’une star de Netflix. Apprenez tout sur cette belle relation qui a commencé en 1996.

©Getty/NetflixHeath Ledger, le fidèle compagnon d’un protagoniste de Virgin River.

14 ans se sont écoulés depuis la mort de livre de bruyère, l’acteur australien qui en très peu de temps a su démontrer son admirable versatilité. Son rôle dont on se souvient probablement le plus est celui de joker dans Chevalier noir, un rôle qui lui a permis de remporter un Oscar, un BAFTA, un Golden Globe et un SAG. Mais tous n’ont pas été des succès retentissants dans la carrière de cet interprète, puisqu’il a également dirigé une série dont très peu se souviennent. Et cette même expérience a été partagée avec un acteur qui triomphe aujourd’hui dans Netflix.

Il s’agit de Martin Hendersonl’artiste néo-zélandais qui personnifie Jack Sheridan dans Rivière Vierge. La fiction romantique -qui fait fureur sur la plateforme de streaming- suit la romance d’une infirmière jouée par Alexandra Breckenridge et d’un ancien marine devenu propriétaire de bar. En tant que protagoniste de ce drame émotionnel, Henderson a montré son côté le plus sentimental et est tombé amoureux des abonnés du N rouge. Mais auparavant, il a joué des rôles très différents.

En faisant profil bas devant les caméras, ce que très peu savent, c’est que Martin Henderson était l’un des grands amis de Heath Ledger. En 1996, les acteurs se sont rencontrés lors du tournage de sueurune série australienne tournée en Perth. La fiction tournait autour des athlètes olympiques en herbe de la Sports West Academy, où les coureurs, les cyclistes, les nageurs et les gymnastes connaissent des succès et des échecs à la fois dans le sport et avec leurs partenaires, les membres de leur famille et leurs rivaux.

Cette même année, ils apparaissent ensemble dans la série À la maison et à l’extérieur. Dans une interview avant la mort de Ledger, la star de Netflix a déclaré : « De toute évidence, Heath a toujours été talentueux. Je l’ai convaincu de quitter Perth et de déménager à Sydney, qui est comme le Hollywood australien. ». Il ne fait aucun doute qu’ils étaient de grands amis. En fait, des années plus tard, l’acteur qui s’est présenté comme Joker a décidé de rendre la pareille à son grand partenaire.

En 2000, Heath Ledger a joué aux côtés de Mel Gibson dans le film Le Patriote, réalisé par Roland Emmerich. Ce film signa son premier grand succès et, avec l’argent récolté, il n’hésita pas à aider Martin Henderson. C’est qu’à cette époque, l’acteur de Rivière Vierge Je suis venu à Los Angeles pour chercher du travail. «Il était très solidaire et très généreux. Il m’a hébergé chez lui et m’a donné une partie de ce qu’il a obtenu financièrement du film. » conclu.

