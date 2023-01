Comment va Jeremy Renner ?

Hollywood

l’acteur de oeil de faucon il a eu un accident le premier jour de l’année avec une machine utilisée pour enlever la neige.

Après le terrible accident qui Jérémy Renner eu le 1er janvier, on a beaucoup parlé de son apparence. Le premier jour de l’année, alors qu’il aidait une personne bloquée avec sa voiture dans la neige, l’engin avec lequel l’acteur de merveille Le travailleur l’a écrasé, lui causant de graves blessures à la jambe et à la poitrine.

Pendant un certain temps, on a spéculé sur la possibilité que Jérémy Renner Je pourrais perdre ma jambe. Cependant, il a lui-même pris sur lui de partager il y a quelques heures un post qui semble assez encourageant. Comme il l’a révélé, l’accident lui a laissé plus de 30 os cassés qui mettront beaucoup de temps à se rétablir.

« Bonjour, ouvriers. Les résolutions ont changé cette nouvelle année particulière. Ils ont généré du drame pour toute ma famille et se sont rapidement concentrés sur une action d’amour fédératrice. Je tiens à remercier TOUT LE MONDE pour vos messages et pensées pour moi et ma famille. J’ai tellement d’amour et d’appréciation pour vous tous. Ces 30+ os vont guérir, se renforcer, à mesure que l’amour et le lien avec ma famille et mes amis s’approfondissent. Amour et bénédictions à tous »a écrit Jérémy Renner.

D’après le site radarenligne.comCertaines sources proches de l’acteur parlent d’une reprise qui pourrait prendre jusqu’à deux ans. On y dit aussi que le moment de l’accident a été terrible pour l’acteur qui « J’avais très mal et j’avais du mal à respirer ». Depuis son hospitalisation, il était toujours accompagné de sa famille.

+Le voisin qui a sauvé la vie de Jeremy Renner

Ça fait quelques jours, TMZ a publié l’audio où le voisin qui a appelé le 911 a été entendu pour assister Jérémy Renner. « Nous avons juste besoin de quelqu’un ici tout de suite avec des techniques de sauvetage. »a été entendu sur l’enregistrement, où il a également été dit : « Il a été écrasé par ça, oui. Il y a beaucoup de sang ici, donc tu dois amener quelqu’un immédiatement. ».

