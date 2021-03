Les fans de Motley Crue, de rock n ‘roll et de biopics musicaux se plongent dans le nouveau film Netflix La saleté. Le film, basé sur le livre The Dirt: Confessions du groupe de rock le plus célèbre du monde suit les débuts et l’essor du groupe de rock Motley Crue.

L’histoire du sexe (TELLEMENT de sexe), de la drogue (TELLEMENT de drogues) et du rock n ‘roll emmène les téléspectateurs sur une route cahoteuse pour un regard sans faille sur ce que Nikki Sixx, Tommy Lee, Vince Neil et Mick Mars ont traversé. pour devenir, pour un temps, l’un des plus grands groupes du monde.

L’une des choses que les fans occasionnels et d’autres ignoraient peut-être est que la fille de Vince Neil, Skylar, âgée de quatre ans, est décédée. Comment la fille de Vince Neil est-elle morte?

1. Qui était la mère de Skylar?

Vince Neil a épousé Sharise Ruddell, une lutteuse de boue et mannequin en avril 1987. Leur premier et unique enfant ensemble est né quatre ans plus tard.

Ils l’ont appelée Skylar. Peu de temps après la naissance de Skylar, Vince et Sharise ont divorcé.

2. Elle avait un cancer

Quand Skylar avait 4 ans, elle avait des douleurs abdominales qui étaient à l’origine considérées comme une appendicite. Une fois que les médecins sont allés l’enlever, ils ont découvert une tumeur cancéreuse enroulée autour de son abdomen.

Elle a subi un certain nombre d’opérations pour tenter de retirer et / ou de réduire la taille de la tumeur, mais à chaque fois, les médecins ont constaté que la tumeur était pire que prévu.

La tumeur avait explosé, répandant des appels de cancer dans tout le corps de Skylar.

La tumeur aurait pesé six livres et demie.

Neil a révélé: « C’est combien Skylar avait pesé quand elle est née … Je n’avais jamais rien vu de tel auparavant. C’était le visage du mal. Il était étendu dans une casserole en métal, un désordre nacré de merde. » Skylar Neil est décédé le 15 août 1995.

3. Comment Vince l’a-t-il géré?

Après la mort de Skylar, Vince Neil se jeta à nouveau dans son alcoolisme. Il savait que c’était la pire chose qui puisse lui arriver.

Dans les mois qui ont suivi la mort de Skylar, Vince s’est retrouvé en colère et suicidaire et à se livrer à la drogue et à l’alcool. En 2001, il a déclaré: «Je resterais à l’hôpital pour enfants aussi longtemps qu’ils me le permettaient, puis je conduisais directement à Moonshadows à Malibu et je m’alcooliserais avec les habitués jusqu’à ce que je ne puisse plus me souvenir de mon propre nom, »A-t-il déclaré en 2001.

«Je savais que c’était mal de boire à ce moment-là, mais c’était le seul moyen que je pourrais éviter de devenir complètement fou.

4. Il a manqué ses funérailles

Dans le livre La saleté Neil a écrit sur la difficulté d’assister aux funérailles. Cependant dans ses propres mémoires, Tatouages ​​et Tequila, il a révélé qu’il ne pouvait pas se résoudre à aller aux funérailles de sa petite fille.

«Je ne pouvais absolument pas y aller à ce moment-là», a-t-il déclaré. Il a rapidement ajouté des pilules à sa consommation d’alcool parce qu’il se blâmait pour la mort de Skylar.

Il a dit: «J’étais confus et foutu. Les femmes, l’alcool et le golf étaient mes billets pour Realityville.

5. Les conséquences

Dans les années qui ont suivi la mort de Skylar, Vince Neil a créé la Fondation Skylar Neil pour collecter des fonds pour les enfants atteints de cancer.

La fondation a recueilli des millions de dollars pour aider à la recherche et au traitement.

Amy Lamare est une écrivaine indépendante basée à Los Angeles qui couvre le divertissement et la culture pop. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et Facebook.