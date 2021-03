« Shingeki no kyojin»Et son treizième épisode commence avec une tension palpable alors que« Ben »et« Mia »entrent dans le pittoresque restaurant Isla Paradis avec la famille Blouse. Il est étonnant de voir à quelle vitesse le danger de cet épisode intervient et comment cela fonctionne presque d’une manière complètement contraire à la façon dont les derniers épisodes ont opéré et conditionné le public.

Cet épisode voit l’autre côté de la médaille et mène à un endroit sombre où divers personnages sont obligés de payer pour leurs actions. Il y a eu une telle attitude rétributive dans la dernière saison de « Shingeki no kyojin« où les personnages se sentent presque obligés de continuer à se battre et à créer plus de conflits.

Jetant un regard sur le passé et qui sont ceux qui composent la majorité du groupe de rébellion, « Les Jeageristas », presque tous sont des soldats réfugiés Marley qui ont des informations qui jusqu’à épisode 12 était inconnu, donnant une grande surprise dans ce treizième épisode.

« Shingeki no kyojin« à ce stade de la saison, à chaque fois, vous introduit de plus en plus dans l’incertitude de ce qui va se passer, avez-vous vraiment Eren est conscient de ce qu’il a fait Yelena Oui Zeke dans Île Paradis? Qu’est-ce qui s’est passé dans le épisode 13? Ici on vous dit le résumé mais attention, il y en a un alerte spoilers au cas où vous n’auriez pas vu l’épisode.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE «SHINGEKI NO KYOJIN» 4X13?

Il est révélé que Zeke était celui qui a transformé le village de Connie en Titans avec son fluide (Photo: Crunchyroll)

L’épisode commence par une interprétation de l’histoire qui Zeke Je dirais Levi pendant qu’ils sont dans la forêt. En cela, il avoue qu’ensemble, certains soldats de Marley Ils ont fait une expérience dans laquelle ils ont pulvérisé un gaz qu’ils avaient préparé avec son propre liquide céphalo-rachidien.

Une partie petite mais tendue de l’interaction du personnage au cours de cette conversation est que Zeke se réfère froidement à la cible de son attaque comme étant une ville sans nom, mais Levi intervient et lui dit que son nom était Ragako. Pour Levi sans doute Zeke c’est toujours un personnage auquel on ne peut pas faire confiance.

Après ça, Zeke Il avoue qu’une fois le gaz répandu, il avait déjà le pouvoir de transformer tout le monde en Titans d’un seul cri et de suivre ses ordres. Par coïncidence, ces titans étaient ceux qui accompagnaient Zeke dans l’épisode où ils attaquent Île Paradis et il est décidé que Armin acquérir le pouvoir de Titan colossal.

Levi sait que quelque chose ne va pas avec Zeke (Photo: Crunchyroll)

Levi insiste sur la culpabilité d’avoir tué ces innocents, auxquels Zeke il hoche la tête mais est imperturbable et mentionne que « Je devais le faire » car il était sous les ordres de Marley et il ne pouvait pas exposer son « Vrai » intentions. Non pas qu’il ait été très sincère depuis que son existence et son histoire sont devenues connues.

Plus tard, la série reprend le plan dans lequel le Chapitre 11, quand la famille entre Chemisier avec Gabi Oui Falco au restaurant où ils se rencontreraient Nicolo qui après avoir été soldat dans Marley, maintenant c’était Chef dans Île Paradis Et pour qui Sasha il est devenu un être spécial.

Falco il se rend compte que Nicolo savait à Sasha, et est stupéfait. Cependant, plus tard, pendant qu’ils mangent, il décide de suivre Gabi avec le plan de converser avec Nicolo sournoisement et essayez de le mettre de son côté. Depuis l’intention de Gabi c’était pour obtenir de l’aide afin que de l’intérieur ils puissent se venger.

Les Blouses voulaient que Falco et Gabi les rejoignent et leur ont dit de ne pas avoir peur (Photo: Crunchyroll)

Arrive Hange au restaurant car cela nécessite une conversation avec Nicolo à propos de ce qui s’est passé avec Yelena et le plan avec Eren, dans l’instant Jean il se rend compte que dans le restaurant il y a le fameux vin dont parlaient les hauts gradés, parce que lors des dîners importants, ils étaient servis à tout le monde.

Essayez avec envie de le prendre mais Nicolo Il le lui arrache nerveusement, puis lui propose une excuse pour expliquer pourquoi ils ne peuvent pas le prendre. Interrogé, Nicolo commencez à les traiter comme des sales eldiens, montrant sans hésitation dédain et supériorité en quittant la pièce.

Une tournure inattendue vient au chapitre lorsque Gabi Oui Falco ils trouvent Nicolo au sous-sol du restaurant. Gabi commence à vous dire ce qu’ils ont fait et comment ils sont arrivés au île, Nicolo est choqué de se rendre compte que devant lui se trouve le meurtrier de la personne qui était importante pour lui-même, Blouse Sasha.

Gabi et Falco réalisent que Nicolo ne les aiderait pas parce que Gabi a tué Sasha (Photo: Crunchyroll)

Dans la tension du moment et par l’expression de la haine et de la vengeance de Nicolo, Falco Essayez d’arrêter Gabi mais elle continue et Nicolo il ne pense qu’à se venger, il l’attaque avec la bouteille de vin qu’il a prise des mains de Jean mais Falco est traversé et se retrouve blessé et inconscient devant Gabi.

Nicolo décider de monter à Gabi déjà Falco retour au salon avec la famille Chemisier et le couteau à la main, il leur avoue l’acte commis par Gabi. Elle exprime avec douleur comment elle a pris la vie de ceux qui ont toujours mangé leurs repas avec émotion, offrant la possibilité aux M. Blouse dont je prends la vie Gabi lui-même pour se venger.

Au milieu de toute la douleur, le père de Sasha est un personnage qui a peut-être souffert plus que beaucoup d’autres sur le plan personnel, donc dans un geste audacieux et bienveillant, il choisit de ne pas prendre la vie de Gabi malgré le fait qu’elle se soit résignée au fait qu’il serait justifié de se faire tuer à ce moment-là.

La Légion apparaît lorsque Nicolo a servi la nourriture des Blouses (Photo: Crunchyroll)

Le M. Blouse est l’une des rares personnes qui a vraiment la clairvoyance de voir que la mort de Gabi cela ne fait que perpétuer le cycle qui a conduit à la mort de sa fille en premier lieu. Choisissez l’empathie et réfléchissez à l’avance au lieu de satisfaire vos instincts de vengeance de base et de vous livrer à vos émotions dans le feu de l’action.

Si plus de personnages agissaient comme lui M. Blousealors peut-être Marley Oui Le jour Ils ne seraient pas en si mauvais état et ils pourraient avoir une chance pour un avenir où ils pourraient coexister de manière crédible et harmonieuse. De plus, cela pourrait empêcher ce que tout le monde craint à cause de ce que cachent les murs de l’île.

Pendant que cela se produit, dans le salon, ils s’approchent Armin, Mikasa Oui Hange pour arbitrer la situation et c’est là que Nicolo n’en peux plus, demandez de l’aide pour assister à Falco parce que du vin était tombé dans sa bouche. Il révèle quelques secondes plus tard qu’il ne s’agit pas réellement de vin mais de liquide céphalo-rachidien Zeke.

Nicolo menace de tuer Falco et Gabi si le père de Sasha ne le fait pas (Photo: Crunchyroll)

L’actualité du liquide céphalo-rachidien de Zeke dans le vin complète une autre grande révélation qui montre à quel point les actions de contrôle des masses ont été drastiques, laissant entendre que peut-être avec Yelena s’ils prévoient quelque chose de très éloigné de ce qui a été convenu Eren.

Peu de temps après le moment de tension avec Gabi, ils arrivent au restaurant Eren et une partie du groupe militaire rebelle « Les Jeageristas ». Eren avec une blessure à la main et un regard menaçant il raconte Armin déjà ma maison vous voulez parler.

En revanche, parmi ceux qui menacent Hange les autres sont Floch, un ancien soldat de Marley et l’un des chefs des rebelles. Qui entre alors dans sa conversation avec Hange, Il finit par lui donner des raisons lorsqu’elle insinue qu’ils connaissaient le vin de Le jour. Alors tu te demandes Eren le savait-il aussi?

Les Jaegerists apparaissent et capturent la Légion de reconnaissance (Photo: Crunchyroll)

C’était sans aucun doute le chaos de la première moitié de l’épisode qui a atteint son point d’ébullition lorsque plusieurs des histoires parallèles de «Shingeki No Kyojin» Ils se heurtent et chaque arrivée est plus surprenante que la précédente.

Cette saison, il a travaillé dur pour que tous ces fils fonctionnent seuls, mais c’est tellement excitant d’avoir le Corps d’exploration présent avec Gabi, Falco et le nouveau groupe rebelle de Eren Oui Floch. Eren Bien qu’il ait déclaré qu’il voulait parler, il semble que ce qui arrivera sera plus destructeur que l’attaque contre Marley.