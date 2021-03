« Coming 2 America »: suite tardive qui tient ses promesses

À un moment donné du film, deux personnages comparent le cinéma de Hollywood avec celui produit dans la nation fictive de Zamunda. L’un d’eux affirme que les Américains, lorsqu’ils ne font pas d’histoires de super-héros, sont chargés de faire des remakes ou des suites de vieux films que personne n’a demandé, un commentaire qui pourrait être malheureux si nous vérifions la note critique sur Rotten Tomatoes.

Mais si nous considérons cette page comme un simple « guide statistique » et non comme une boussole morale infaillible lors du choix de nos deux prochaines heures de loisirs « ,Coming 2 Amérique», Suite tardive du classique de la comédie avec Eddie Murphy en 1988, il offre exactement ce qu’il promet dans ses avant-premières: le retour d’un personnage des années 80.

Le monde que John Landis nous présenterait dans sa comédie désormais classique a changé. Maintenant lui Prince Akeem (Murphy) est sur le point de devenir roi et menace l’avenir de son royaume. Lui et sa femme Lisa (Shari Hedley) n’avait que trois filles, et la loi exige qu’un baron soit l’héritier du trône.

Le prince est également hanté par les menaces persistantes passives-agressives de la Général Izzi (Wesley snipes), chef du royaume voisin qui à la moindre provocation pourrait envahir leurs territoires. Seul un mariage arrangé pouvait apaiser sa soif de sang. C’est à ce stade que Akeem découvre l’existence d’un fils bâtard dans la ville de New York, de sorte qu’en compagnie de son fidèle assistant Semmi (Arsenio Hall), il entreprend sa recherche.

Ce qui peut sembler une excuse pour ramener l’histoire dans le quartier de Queens (récemment embourgeoisé), est en fait une torsion de la prémisse originale. Et c’est que la paire de salle Oui Murphy il ne faut pas longtemps pour trouver l’héritier susmentionné (Jermaine Fowler), qui avec sa mère (Leslie Jones) les accompagnera dans leur préparation royale. Cette nouvelle histoire se déroule dans Zamunda.

Brasseur Craig, Cinéaste américain avec qui Murphy Je travaillerais sur la bande de Netflix « Dolemite est mon nom« A pris la place de Landis en tant que réalisateur désireux de rendre hommage à l’histoire dont son réalisateur s’est déclaré grand fan lors de sa promotion. Et bien que le scénario de cet épisode ait été réalisé par une commission de studio et non comme un projet de passion, le niveau de comédie est exactement ce que vous attendez d’un film mettant en vedette Eddie Murphy. Dans son bon vieux temps, il n’y a aucune raison de se souvenir « Rencontrer Dave».

C’est un film sans grandes prétentions artistiques ou qui cherche à transcender le temps, et c’est exactement ce qu’il fallait. Il y a suffisamment de films qui s’efforcent d’être adorés par les universitaires tout en négligeant ceux qui recherchent juste du plaisir. Même si cela ne semble pas plaire au spectateur, les sourires sont garantis.

Et c’est que l’une des grandes forces du film est que d’une certaine manière il présente tous les éléments attachants du premier opus (à l’exception de Samuel L. Jackson). Du seigneur têtu McDowell et vos efforts pour montrer que votre chaîne de restaurants n’est pas égale à McDonalds, les anciens du salon de coiffure et leurs éternelles discussions, le révérend marron et ses commentaires macho et un certain chanteur qui nous ravira avec sa sexualité chocolatée sur scène.

Certains trouveront un défaut dans le fait que les filles d’Akeem n’ont pas autant de temps d’écran que son fils illégitime, qui est rapidement préparé pour son couronnement en tant qu’héritier, mais il s’agit d’un dispositif narratif qui, au fur et à mesure que l’histoire progresse, révélera son but. C’est efficace? Pas entièrement, mais cela n’empêchera pas le reste du film d’être agréable.

Les anciens personnages parviennent à bien s’adapter au style actuel de la comédie sans avoir besoin de recourir à un langage vulgaire ou à des images eschatologiques tout en présentant un léger message d’acceptation du changement tout en parvenant à se moquer de leurs moments d’incorrection politique. La bande est disponible en Vidéo Amazon Prime. Deux heures de comédie qui illumineront votre temps libre.