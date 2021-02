La saison 2 de «  For All Mankind  » démarre avec un clin d’œil au passé de la navette spatiale de la NASA

Le 21 mai 1983, les États-Unis étaient à moins d’un mois du lancement de leur première femme dans l’espace lors du septième vol de la navette spatiale. Pendant ce temps, l’Union soviétique se préparait à reprendre les opérations avec équipage à bord de sa station spatiale Salyut 7 après qu’un échec d’amarrage ait forcé trois cosmonautes à revenir sur Terre le mois précédent.

Cela faisait plus d’une décennie que les astronautes n’avaient pas marché sur la Lune.

Dans l’histoire alternative décrite dans « For All Mankind », cependant, les humains étaient toujours présents sur la surface lunaire et l’étaient depuis que les Soviétiques ont battu les Américains pour faire atterrir le premier cosmonaute sur la lune en 1969. Ellen Wilson (Jodi Balfour ) commandait à nouveau la base lunaire de Jamestown, mais se préparait à retourner sur Terre sur la navette spatiale Columbia.

Et c’est là que débute la saison 2 de « For All Mankind », le 21 mai 1983.

Créé par Ronald D. Moore, Ben Nedivi et Matt Wolpert, « For All Mankind » débute sa deuxième saison vendredi (19 février) avec le premier des dix nouveaux épisodes sur le service de streaming Apple TV +.

Pour sa deuxième tranche, le spectacle reprend neuf ans après les événements de la saison 1. Les années Apollo ont cédé la place à l’ère de la navette spatiale et la guerre froide et la course spatiale se réchauffent. Les détournements vers l’histoire telle que nous la connaissons ont entraîné des changements importants à la NASA, conduisant à un programme spatial qui ressemble et se sent à la fois similaire à la réalité, mais qui est encadré dans un contexte totalement différent du nôtre.

Voici un aperçu sans spoiler de certaines des pierres de touche familières de l’histoire de l’espace réel, telles que présentées au début de la saison 2 de «For All Mankind». (Ce qui suit omet toute mention des points de l’intrigue et se concentre plutôt sur les personnages, les paramètres et les informations de fond du seul premier épisode de la saison 2.)

Les Américains et les Russes sont rejoints par des astronautes internationaux dans la deuxième saison de « For All Mankind », la série alternative d’histoire spatiale diffusée sur Apple TV +. Ici, Wubbo Ockels (Bjørn Alexander) installe une caméra sur la lune. Dans la vraie vie, Ockels a été le premier citoyen néerlandais à voler dans l’espace sur la navette de la NASA. (Crédit d’image: Apple TV +)

Russes, Américains et … Européens aussi

En réalité, après que la course à la lune ait été réglée par des missions avec équipage russe et américain, les deux superpuissances ont ouvert leur vaisseau spatial aux cosmonautes et astronautes d’autres nations.

À partir de 1978, le programme Interkosmos de l’Union soviétique a transporté des citoyens de l’ancienne Tchécoslovaquie, de Pologne, d’Allemagne et d’une douzaine d’autres pays. Plusieurs années plus tard, les États-Unis ont commencé à occuper des sièges sur la navette spatiale avec des représentants du Canada, du Japon, d’Arabie saoudite et de l’Agence spatiale européenne (ESA).

La même chose s’est apparemment produite dans le monde tel que décrit par « For All Mankind », du moins dans le programme spatial américain, comme en témoignent les drapeaux ornant les combinaisons spatiales américaines sur la lune. Au cours des 10 premières minutes de la saison 2, la feuille d’érable canadienne peut être vue sur la surface lunaire, tout comme un astronaute en particulier avec le drapeau rayé rouge, blanc et bleu des Pays-Bas.

Un tableau d’affectation de vol, vu ici derrière l’astronaute Ed Baldwin (Joel Kinnaman) dans le bureau de l’astronaute en chef, comprend les portraits d’un certain nombre d’astronautes réels de la NASA, de la deuxième saison de «For All Mankind», la série alternative d’histoire spatiale. (Crédit d’image: Apple TV +)

Où est Wubbo?

Dans la saison 1 de «For All Mankind», il a été établi que dans cette histoire alternative, le monde est peuplé d’astronautes avec des noms familiers à notre réalité et d’autres qui sont nouveaux (fictifs). Le cosmonaute Alexei Leonov, par exemple, était en fait sur le point de devenir le premier citoyen soviétique sur la lune et est devenu le premier humain à marcher sur la surface lunaire dans le premier épisode de la série.

La saison 1 a présenté aux téléspectateurs Wilson (Balfour), ainsi que ses collègues astronautes Ed Baldwin (Joel Kinnaman), Gordo et Tracy Stevens (Michael Dorman et Sarah Jones) et Danielle Poole (Krys Marshall), travaillant aux côtés d’un inspiré par le réel -life Deke Slayton (Chris Bauer) et Molly Cobb (Sonya Walger), qui est un clin d’œil clair au membre de « Mercury 13 » Jerri Cobb.

La saison 2 ramène Wilson, Baldwin, Stevens, Poole et Cobb, et présente un certain nombre de nouveaux astronautes (fictifs), mais emprunte également des noms à l’histoire de la navette spatiale.

Parmi eux se trouve Wubbo Ockels (Bjørn Alexander), l’astronaute néerlandais sur la lune qui, dans la vraie vie, a été le premier citoyen néerlandais à voler dans l’espace à bord d’une mission de navette en 1985 et qui arborait une moustache pleine de style similaire.

La navette spatiale Columbia tourne autour de la Lune dans la deuxième saison de «For All Mankind», la série alternative d’histoire spatiale. (Crédit d’image: Apple TV +)

Apparitions d’astronautes

Ockels n’est pas le seul astronaute réel dépeint par un acteur dans la saison 2, mais il y a aussi des astronautes réels qui apparaissent comme eux-mêmes.

Dans le premier épisode de la saison 2, les téléspectateurs reçoivent un bref aperçu, souvent flou, du tableau d’affectation des vols dans le bureau de l’astronaute en chef du Johnson Space Center à Houston. En mai 1983, la NASA (dans la réalité de la série) avait augmenté son corps d’astronautes à 205 membres, dont 30 ou plus hors de la planète à un moment donné.

Parmi les photos de la taille d’un portefeuille sur le tableau se trouvent des portraits d’astronautes réels en attente de missions de navette spatiale, notamment Jack Swigert de la renommée d’Apollo 13, le marcheur de la lune d’Apollo 15 Jim Irwin, le pilote de Skylab 4 Bill Pogue et les vétérans de la navette spatiale Bill Lenoir, Dave Walker , Gordon Fullerton et Bruce McCandless. De plus, Hank Hartsfield, Don Peterson et Karl Henize peuvent être vus parmi les vols en attente vers la base lunaire de Jamestown.

Il y a un autre caméo d’astronaute au tableau, et contrairement aux autres, il est le seul à ne pas être décédé dans la vraie vie. Mais c’est une histoire pour un autre article encore à venir.

La navette spatiale Contiki est amarrée à Skylab dans la deuxième saison de «For All Mankind», la série alternative d’histoire spatiale. (Crédit d’image: Apple TV +)

Navires de la flotte

Avec autant d’astronautes en attente de vols, la NASA a dû faire passer sa flotte de navettes spatiales des cinq qui ont effectivement volé en orbite à dix orbiteurs.

Selon un journal télévisé inclus les premières minutes de la saison 2, la première navette spatiale s’appelait toujours « Enterprise » en l’honneur du vaisseau fictif de « Star Trek », tout comme dans la vraie vie. Dans « For All Mankind », cependant, Enterprise n’a pas seulement effectué des tests d’approche et d’atterrissage, mais fait partie des vaisseaux spatiaux ailés dignes d’un vol spatial.

Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis et Endeavour existent toujours dans cette réalité alternative, tout comme Contiki, Victoria et Constitution.

Et puis il y a Pathfinder, le dernier navire de la flotte. En réalité, Pathfinder a été parmi les premières maquettes utilisées pour préparer les équipements et les installations de soutien au sol du programme pour l’arrivée d’Enterprise et des autres orbiteurs à venir.

Station spatiale internationale

Dans la saison 1 de « For All Mankind », il a été expliqué que le module original de la base de Jamestown a été construit en convertissant ce qui était prévu pour être Skylab, la première station spatiale de la NASA, en un « laboratoire lunaire ». La saison 2 révèle que la NASA a fabriqué plus d’un Skylab, tout comme dans la vraie vie.

Dans notre réalité, cependant, le deuxième atelier orbital n’a jamais été lancé et s’est terminé comme une exposition au National Air and Space Museum.

Dans l’univers alternatif de la série, Skylab est en orbite terrestre et comme il s’agit d’un véhicule différent sur une chronologie différente, il n’a pas été gravement endommagé lors de son lancement (comme notre histoire le rapporte). De plus, il coexiste avec la navette spatiale et Jamestown, des programmes qui étaient gérés par des astronautes américains et des pays partenaires.

Donc Skylab est aussi une station spatiale internationale, avec un équipage qui, en mai 1983, comprend l’astronaute irlandais (fictif) Doreen Campbell (Penny O’Brien) de l’ESA.

Un mélange de correctifs de mission réels et conçus pour la série borde le mur du contrôle de mission dans la deuxième saison de «For All Mankind», la série dramatique spatiale diffusée maintenant sur Apple TV +. (Crédit d’image: Apple TV +)

Patchwork passé (et futur)

Comme dans la première saison et dans la vraie vie, les murs du contrôle de mission de la NASA sont bordés des patchs de mission des vols précédents. Pour la saison 2 de «For All Mankind», les murs ont gagné 77 emblèmes supplémentaires, représentant les missions Apollo, Jamestown, Skylab et la navette spatiale lancées entre-temps, de 1974 à 1983.

Alors que certains des modèles de patchs sont nouveaux, dont un pour le voyage inaugural de Skylab (Apollo 28) et dix patchs représentant les premiers vols de chacun des dix orbiteurs de la navette, les autres ont été empruntés aux véritables insignes de vol de la NASA. (Même les nouveaux modèles ont été modelés sur de vrais correctifs de mission, mais avec certains de leurs éléments reconfigurés et les noms d’équipage modifiés.)

Le graphiste Evan Regester, chargé de concevoir et de sélectionner les patchs à utiliser dans l’émission, a tenté de limiter ses choix de vrais emblèmes aux premières années de la navette de la NASA – correspondant à la période de la deuxième saison – mais un examen attentif sera révéler quelques correctifs de missions plus récentes.

« Lors de la sélection, j’ai opté pour des graphismes simples et forts chaque fois que possible, et je me suis éloigné de toute mission conjointe avec la Russie, ce qui s’est produit plus que je ne le pensais. » Regester a expliqué.

Suivez collectSPACE.com sur Facebook et sur Twitter à @collectSPACE. Copyright 2021 collectSPACE.com. Tous les droits sont réservés.