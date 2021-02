Le groupe Renault a de grands projets pour la grosse Dacia Bigster

C’est en janvier que nous avons connu, lors de la présentation du nouveau plan stratégique du groupe Renault, baptisé Renaulution, le Concept Dacia Bigster. Un prototype qui prévoyait non seulement la nouvelle identité de Dacia, mais aussi son futur produit phare, un SUV de 4,6 m de long – bien plus grand que le Duster -, positionné sur le segment C.

Comme s’il ne suffisait pas d’ambition d’amener Dacia sur un segment au-dessus de celui où il vit, Luca de Meo, le PDG du groupe Renault, s’exprimant à Aufomotive News, a montré que Bigster contribuera beaucoup plus à la fortune du groupe et non à Dacia.

Luca de Meo souhaite réduire la dépendance vis-à-vis des petites voitures (segment B) et déplacer le «centre de gravité» du groupe qu’il dirige vers des voitures plus grandes (segment C), où les prix sont plus élevés, ainsi que les marges bénéficiaires.

Nous avons ainsi appris que davantage de modèles seront dérivés de la Dacia Bigster, tant pour la marque russe Lada que pour Renault elle-même. La part des composants entre eux devrait tous être d’environ 85%, mais ils promettent d’être différents les uns des autres, même s’ils ne seront pas tous vendus sur les mêmes marchés.

Malgré les dimensions généreuses du SUV et des autres prévus, la version de série du Dacia Bigster Concept sera basée sur la même plateforme CFM-B de l’Alliance que l’on retrouve dans la nouvelle et compacte Dacia Sandero ou, par exemple, la Renault Clio.

De Russie avec amour

En plus de la Dacia Bigster, qui prendra indirectement la place occupée aujourd’hui par la Dacia Lodgy, nous aurons un autre modèle qui attirera certainement beaucoup d’attention: un nouveau Lada Niva. Nous rappelons que Dacia et Lada sont désormais intégrées dans la même business unit, nous verrons donc, désormais, une plus grande concertation entre les deux constructeurs.

La future Lada Niva, prévue pour 2024, était anticipée par le croquis ci-dessus et comme vous pouvez le voir, elle aura sa propre identité, calquée sur l’actuel et vétéran Niva – lancé en 1977, il est toujours en production, malgré il y a eu plusieurs évolutions et améliorations qu’il a reçues au fil des décennies.

Aura-t-il les mêmes capacités hors route que le modèle historique? Luca de Meo promet qu’il aura, au minimum, des capacités accrues par rapport aux autres SUV de ce groupe: de meilleurs angles tout-terrain, une transmission avec un décalage spécifique et un pari sur la simplicité et la praticité.

« Notre façon de comprendre la marque était d’imaginer la Niva comme un produit technique, comme une sorte de design ciblé pour des conditions extrêmes et une utilisation plus difficile; un peu comme (Land Rover) Defender ou Suzuki Jimny. » Luca de Meo, PDG du groupe Renault

Les nouvelles ne s’arrêteront pas ici. Il devrait y avoir deux modèles portant la dénomination Niva et, compte tenu de leurs fondations «européennes», il sera également vendu dans le reste de l’Europe. L’actuel a une présence résiduelle, avec très peu d’unités à importer par an. De Meo dit que ce ne sera pas un modèle à très haut volume, mais qu’il pourrait s’agir d’un créneau très rentable.

L’autre «Bigster»

Au total, il y a sept modèles prédits à dériver du Bigster, distribué par Dacia, Lada et Renault. Dans le cas de Renault, la ou les versions du modèle devraient être vendues sur des marchés spécifiques, comme l’Amérique du Sud ou l’Inde, et aucune d’elles ne devrait être vendue sur le continent européen.

La stratégie conçue ne sera pas très différente de celle déjà utilisée pour le Dacia Duster. Nous le connaissons sous le nom de Dacia Duster en Europe, mais sur d’autres marchés, comme l’Amérique du Sud, il est vendu sous le nom de Renault – où il existe même un pick-up Renault Duster Oroch, vendu au Brésil – ou même sous le nom de Nissan Terrano sur certains marchés asiatiques. Les ventes ont accumulé plus de 400 mille unités en 2019 et 270000 en 2020 (baisse due à la pandémie), produites dans cinq pays.

Dans le cas de Dacia Bigster, l’objectif est plus ambitieux, avec Luca de Meo souhaitant vendre plus d’un million d’unités par an.