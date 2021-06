Comment la critique de Piers Morgan envers Naomi Osaka et Meghan Markle nuit aux femmes de couleur

Alors que le monde faisait l’éloge de la décision de Naomi Osaka de se retirer de Roland-Garros pour des raisons liées à sa santé mentale, l’un des opposants les plus célèbres au monde avait une perspective différente.

Piers Morgan a écrit une critique vicieuse de la star du tennis après elle a décidé de ne pas parler lors des conférences de presse pendant le tournoi et s’est ensuite complètement retiré de la compétition.

Dans sa déclaration, Osaka a révélé qu’elle souffrait de « longs épisodes de dépression » depuis 2018 et que les conférences de presse pesaient sur son anxiété.

Les pairs d’Osaka, à la fois dans le tennis et dans l’ensemble de l’industrie sportive, ont offert leur soutien et leurs éloges pour son retrait.

Serena Williams a déclaré qu’elle sympathisait avec la situation d’Osaka. La star de la NBA Kyrie Irving, qui a parlé des mauvais traitements infligés aux stars du sport par les médias et les fans, a écrit sur Instagram: « Nous sommes tous avec vous, Queen. Soyez juste vous, cela suffira toujours. »

Ce sont parmi les personnes les plus qualifiées au monde pour attester de l’impact des conférences de presse et des sondages médiatiques sur la santé mentale d’un athlète.

Piers Morgan, qui gagne son argent en critiquant les gens au plus bas de leur vie, n’a pas sa place dans cette conversation.

Pourtant, il n’a pas pu s’empêcher de qualifier la quadruple gagnante du Grand Chelem de « gosse gâté arrogant dont la renommée et la fortune semblent avoir gonflé son ego dans des proportions gigantesques ».

Puis, à la manière typique de Morgan, il a continué à exposer ce qui semble être son obsession permanente pour Meghan Markle.

« C’est tout droit sorti du livre de jeu de Meghan et Harry de vouloir avoir le plus grand gâteau du monde et de le manger, en exploitant les médias pour une autopromotion commerciale impitoyable mais en utilisant la santé mentale pour faire taire toute critique des médias », a-t-il écrit.

La comparaison entre Osaka et Markle est quelque peu faible, car les deux femmes ont adopté des approches assez différentes pour préserver leur santé mentale.

Osaka s’est complètement soustraite aux regards des médias, perdant sa place dans une compétition pour le faire.

Markle a choisi de critiquer les médias tout en occupant son espace aux yeux du public à ses propres conditions.

Pourtant, les deux femmes sont devenues du fourrage pour la propagande haineuse incessante de Morgan.

Ce qui unit Markle et Osaka, c’est un désir d’autonomie, une volonté de placer leurs propres besoins au-dessus de ce qu’on attend d’eux.

Si une femme refusant de faire ce qu’on lui dit est si horrible pour Morgan, peut-être devrait-il simplement le dire.

Comme toujours, l’attaque au vitriol de Morgan contre Osaka n’a pas pu éviter d’être une critique genrée.

Il a qualifié l’un des athlètes les plus titrés au monde de « petite madame la plus pétulante ».

Ceci est similaire aux critiques qu’il a formulées contre Markle lorsqu’il l’a qualifiée d' »obsédée par elle-même ».

C’est le genre de langage qui est trop souvent utilisé contre les femmes qui réussissent qui remettent en question le statu quo.

Mais il y a une dimension supplémentaire de misogynoir dans les articles cinglants de Morgan, car il est difficile de croire que c’est une coïncidence que les deux cibles de Morgan soient des femmes de couleur.

Il a protesté sur Twitter qu’il aurait pris la même position si Osaka était blanc, puis a eu recours à l’excuse classique « Je ne peux pas être raciste, j’ai des amis noirs », tweeter une photo de lui avec Serena Williams.

Mais, la critique de Morgan à l’encontre de deux femmes métisses est bourrée de nuances raciales.

Markle et Naomi Osaka ont vu leurs identités raciales remises en question et diminuées.

Morgan fonde son attaque sur des accusations de falsification de la part de femmes se cachant derrière des problèmes de santé mentale et accuse ses détracteurs de jouer « la carte de la race ».

Ses commentaires ne sont qu’une autre couche de la culture actuelle consistant à ne pas croire et à délégitimer les identités et les expériences des femmes de couleur.

Les communautés noires ont une histoire dévastatrice de souffrance à travers la maladie mentale en silence.

Seuls 30 % des adultes noirs ayant besoin de soins de santé mentale en bénéficient, contre 48 % des adultes blancs.

La solution de Morgan à l’ouverture de Markle et d’Osaka à propos de leurs problèmes de santé mentale a été de leur dire à la fois de se taire et de lutter.

Cela fait reculer la conversation sur la stigmatisation liée à la maladie mentale d’environ 10 ans et dit aux autres femmes de couleur de ne pas chercher de l’aide ou de l’empathie parce que vous ne la recevrez pas.

Bien sûr, nous ne pouvons pas exagérer l’ironie de Morgan lors de cette attaque contre Osaka après avoir pris d’assaut le plateau de « Good Morning Britain » lorsqu’un météorologue a osé contester son point de vue sur Markle.

Apparemment, le droit d’éviter les réactions négatives est réservé uniquement aux hommes qui veulent saper et rabaisser les femmes.

Aux yeux de Morgan, il peut fuir la négativité à tout moment, mais Osaka doit répondre à chaque dernière question pour sonder sa place dans son sport.

Il écrit que « personne ne peut signaler quoi que ce soit qui s’est jamais passé lors d’une conférence de presse de Naomi Osaka », insinuant que les médias n’ont tout simplement pas été assez méchants pour justifier le boycott d’Osaka. Peut-être que si elle restait dans les parages et se laissait démolir, il s’en soucierait.

Osaka, plutôt diplomatiquement, a reconnu sa relation amicale avec certains journalistes tout en déclarant: « Je ne vais tout simplement pas me soumettre à des gens qui doutent de moi. »

Elle ne veut tout simplement pas être dans la pièce lorsque les gens la dissèquent en jouant, car avouons-le, ils vont le faire avec ou sans elle.

Morgan dit que « la couverture médiatique largement exultante et festive qui a fait de Naomi Osaka une superstar fabuleusement riche ».

Il est vrai qu’il existe une relation symbiotique entre les stars du sport et les médias, mais il est tout à fait injuste de laisser entendre qu’Osaka a plus besoin de conférences de presse qu’elle n’a besoin d’elle. Même si elle ne faisait plus jamais d’interview, les gens se mettraient probablement à l’écoute pour regarder Osaka faire ce qu’elle fait le mieux.

Osaka est un joueur de tennis, pas un artiste. Ce n’est pas son travail de répondre aux questions.

Dans le sport, l’attention des médias vient du talent, et non l’inverse.

Comme d’habitude, Morgan passe complètement à côté du point que ces femmes essaient de faire valoir lorsqu’elles expriment leurs problèmes de santé mentale.

Il crie sur l’occasion de féliciter quelqu’un pour avoir placé sa santé mentale au-dessus des attentes de la société et arrête toute conversation importante sur ce que nous permettons aux femmes de vivre au nom du divertissement.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.