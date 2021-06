Gossip Girl : le reboot peut-il surpasser la série originale ?

Entre 2007 et 2012, il y a une seule série qui a réussi à attirer toute l’attention et c’est ni plus ni moins que Une fille bavarde. Le strip, qui a suivi la vie de quatre des adolescents les plus riches de Manhattan et de deux « étrangers » de Brooklyn, a fait fureur pendant ses années de diffusion à la télévision et, lorsqu’il a été ajouté à Netflix, les fans ont augmenté car c’était le générations actuelles rendues folles par cette fiction.

Dans ses cinq saisons, Une fille bavarde avec Serna van der Woodsen (Blake Lively), Blair Waldorf (Leighton Meester), Chuck Bass (Ed Westwick), Nate Archibald (Chace Crawford), Dan Humphrey (Penn Badgley) et Jenny Humphrey (Taylor Momsen), qui ont tous regardé leur vie touchés depuis qu’un blogueur a commencé à révéler tous leurs secrets. Et, à cette époque, les réseaux sociaux n’avaient pas encore l’importance qu’ils ont aujourd’hui dans la vie des adolescents et, en plus, c’était un sujet peu exploré dans l’industrie cinématographique, c’est pourquoi la série est devenue une grande innovation.

Les vrais protagonistes de Gossip Girl. Photo : (@edwestwick)



À tel point qu’au fil des années, la technologie a fait de même et, par conséquent, Une fille bavarde il s’adaptait à l’époque. Cependant, c’est en 2012 que la création de Josh Schwartz et Stephanie Savage a donné sa clôture définitive et, même, les acteurs ont commencé à prendre des chemins séparés, mais maintenant, les adolescents de l’Upper East Side reviennent plus renouvelés que jamais.

Huit ans après la disparition du site d’origine, un nouveau Une fille bavarde semble révéler les plus grands secrets d’une nouvelle génération d’adolescents élevés dans la haute société new-yorkaise. C’est que, A partir du 8 juillet prochain, HBO Max se chargera de transmettre les nouveaux potins, scandales et angoisses des plus privilégiés de l’Upper East Side.







Bien qu’aucune histoire ne surpasse celle de Chuck et Blair, cette distribution mettra en vedette d’excellentes performances de Whitney Peak, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Jordan Alexander, Thomas Doherty, Eli Brown, Zion Moreno, Savannah Smith et Tavi Gevinson. Bien sûr, pour ne pas perdre l’essence originelle du premier blogueur qui en a tourmenté beaucoup, la voix de Une fille bavarde sera à nouveau en charge de Kristen Bell.

Ce redémarrage sera-t-il aussi bon que la série originale ?

Maintenant, si la nouvelle version de Une fille bavarde promet le même fil conducteur que le premier, la question est de savoir pourquoi de nombreux fans ont des doutes sur l’attractivité de la série. Eh bien, il s’avère que l’histoire dans laquelle Chuck, Serena, Blair, Nate et Dan ont joué continue de persister malgré les années qui ont suivi et, en fait, la romance entre Chuck et Blair est également devenue l’une des plus emblématiques de la télévision pour adolescents.

Cependant, cette nouvelle édition a aussi pour prémisse de capter les téléspectateurs petit à petit. Et, pour cette même raison, ce redémarrage apporte une perspective différente pour aborder les problèmes actuels et, de même, le changement drastique que les réseaux sociaux ont connu ces dernières années, où ils se sont appropriés chaque jeune, devenant la chose la plus importante.