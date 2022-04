L’actrice d’Euphoria Chloe Cherry parle de sa carrière dans le porno avant de jouer dans l’émission

Euphorie La star Chloe Cherry a parlé de sa carrière passée dans le porno dans une interview incroyablement franche qui parle des raisons pour lesquelles elle s’y est lancée et de la réaction de sa famille.

Faire ses débuts d’actrice dans la deuxième saison du hit HBO Euphoriele joueur de 24 ans a été une révélation en tant que personnage récurrent Faye – souvent vu traîner chez les trafiquants de drogue Fezco et la maison d’Ashtray dans la série.

Cependant, le chemin de l’acteur vers le drame pour adolescents est passé par l’industrie du film pour adultes et avec l’inévitable bavardage autour de cela à la hausse, elle a récemment expliqué ses expériences et ses motivations autour de son implication.

Intervenant sur le podcast Les dossiers Viall pour héberger Nick Viall, Cherry a expliqué que c’était son éducation incroyablement prudente qui l’avait poussée vers une fascination pour le sexe et finalement l’industrie du porno.

« J’ai commencé à regarder beaucoup de porno quand j’étais plus jeune parce que je voulais voir un monde où les gens aiment vraiment avoir des relations sexuelles et admettent simplement que le sexe fait du bien et que nous voulons le faire », a-t-elle déclaré.