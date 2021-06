Le rover Perseverance marque le 100e jour de Mars sur la planète rouge

De la NASA Rover de persévérance a maintenant élu la maison de la planète rouge pendant 100 jours martiens.

La Persévérance de la taille d’une voiture et son petit copain d’hélicoptère Ingéniosité ont atterri ensemble à l’intérieur du cratère Jezero de Mars le 18 février. Cela fait aujourd’hui (1er juin) le 100e jour martien, ou «sol», pour le duo robotique. (Un sol dure environ 24 heures et 40 minutes, un peu plus qu’un jour terrestre.)

Les 100 premiers sols ont été bourrés d’action. Par exemple, Persévérance a déjà testé toutes ses caméras et instruments scientifiques, diffusé plus de 75 000 images, capturé le le tout premier véritable son sur la surface martienne , a soutenu et documenté la campagne de vol historique d’Ingenuity, a généré de l’oxygène à partir de l’atmosphère martienne dominée par le dioxyde de carbone et a commencé à se rendre dans sa première «zone d’exploration», l’équipe du rover a écrit dans un message Twitter aujourd’hui . (La génération d’oxygène est fournie par un instrument appelé MOXIE, conçu pour démontrer une technologie qui pourrait aider l’humanité à prendre pied sur Mars à l’avenir.)

100 sols ne sont que le début, mais il y a beaucoup plus d’excitation à venir. Persévérance vient de commencer à se concentrer sur sa propre mission scientifique, qui durera au moins une année martienne, soit 687 jours terrestres. Cette mission a deux objectifs principaux: rechercher des signes d’anciens la vie martienne et collecter et mettre en cache des dizaines d’échantillons pour un futur retour sur Terre.

Jezero est un endroit idéal pour faire un tel travail, ont déclaré les membres de l’équipe de la mission : Le cratère de 28 milles de large (45 kilomètres) abritait un grand lac et un delta de rivière il y a des milliards d’années.

Le travail d’ingéniosité n’est pas terminé non plus. Le 4 livres. (1,8 kilogrammes) a réussi sa campagne de démonstration technologique en cinq vols d’un mois et s’est lancé dans une mission prolongée conçu pour mettre en valeur le potentiel des giravions pour servir d’éclaireurs aux rovers martiens et aux explorateurs humains.

Ingenuity a effectué le premier vol de cette mission prolongée le 22 mai et a rencontré sa première zone d’air rugueux sur la planète rouge : l’hélicoptère a subi un problème qui a brièvement interrompu le flux de photos de sa caméra de navigation vers son ordinateur de bord. Mais L’ingéniosité alimentée par l’anomalie , atterrissant en toute sécurité près de son site de toucher des roues désigné.