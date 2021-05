Jake Paul publie un « faux » DM de Molly-Mae de Love Island et c’est tellement aléatoire

Jake Paul !? Molly Mae de Love Island !? Maintenant c’est une surprise.

Jake Paul a allégué que Love IslandMolly-Mae Hague de sa fille s’est glissée dans ses DM après son petit ami Tommy Fury défié lui à un match de boxe.

Fondamentalement, Tommy a hâte de combattre le YouTuber devenu boxeur professionnel depuis un moment maintenant. Cependant, il a récemment augmenté d’un cran en demandant l’aide de son frère et champion des poids lourds Tyson Fury et de la légende du basket-ball Shaquille O’Neal pour défier Jake à un combat.

Jake s’est ensuite sauvagement moqué de Tommy dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Il a déclaré: « Je ne sais pas si vous venez de voir cette dernière vidéo, mais le désespoir s’infiltre dans les pores de la famille Fury. C’est assez embarrassant, le champion du monde des poids lourds est sur Instagram en train de parler de Jake Paul qui me supplie de combattre son frère.

Jake Paul publie un « faux » DM de Molly-Mae de Love Island. Photo: @jakepaul via Instagram, @mollymae via Instagram

«Écoutez Tommy, concentrez-vous sur votre combat qui se déroule dans quelques semaines que personne ne connaît d’ailleurs. Cette vidéo sera la plus grande promotion de tout votre combat. Trouvez un adversaire. Vous choisissez littéralement quelqu’un à combattre. vous en trois semaines qui ne vous êtes même pas entraîné. Combattez quelqu’un de réel, faites un vrai pay-per-view et puis peut-être que nous pourrons parler. Le dernier gars que vous avez combattu était 0-9. Les personnes que vous avez combattues au total ont un record combiné de 15 victoires, 250 défaites. »

Il a ajouté: « Vous venez me chercher à Miami pour essayer de me trouver dans une salle de sport. Vous savez très bien que je ne suis pas à Miami, je suis à Porto Rico. Si vous voulez arriver ici, je serai heureux de battre le Va te faire foutre. Tommy, tu te bats pour 100 000 €. Tu as des échelles à grimper avant d’arriver à mon niveau malheureusement mon ami. Je ne parle plus de ça, calme-toi, va te faire foutre les gars. «

Il a terminé son message en évoquant Molly-Mae, la petite amie de Tommy. Il a continué: « Oh et une dernière chose Tommy. Tu devrais être plus inquiet que ta fille se glisse dans un groupe de mecs DM que tu ne devrais être de me battre. »

Il a ensuite partagé un DM présumé de Molly-Mae qui remontait à 2018, avant qu’elle n’apparaisse sur Love Island série 5 en 2019, où elle s’est rencontrée et a commencé sa relation avec Tommy. On y lisait: « Je pourrais venir en Amérique plus tard cette année et j’ai toujours été fan de vos vidéos. Peut-être pouvez-vous me montrer les alentours?! »

Molly-Mae a maintenant riposté sur Twitter en insistant sur le fait que le DM était Photoshoppé. Elle a tweeté: « Les temps doivent être durs quand on doit simuler un DM… Photoshop fait peur. »

Message privé présumé de Molly-Mae. Photo: @jakepaul via Instagram

Les temps doivent être durs lorsque vous devez simuler un DM … 🥴🥴 Photoshop est effrayant. – Molly-Mae (@mollymaehague) 20 mai 2021

Alors… quelle est la vérité? Eh bien, Fiat 500 Twitter s’est levé pour défendre leur reine et est passé en mode FBI à part entière. Les fans de Molly-Mae ont remarqué que l’emoji cœur blanc utilisé dans le message privé n’a été créé qu’en 2019 – un an après l’envoi supposé du DM …

