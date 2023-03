Comment et à quelle heure voir « Riverdale » – Saison 7

Après huit mois d’attente, les fans de « riverdale« Vous pourrez profiterà la septième et dernière saison de la série The CW créé par Roberto Aguirre-Sacasa et basé sur les personnages d’Archie Comics. Bien que le nombre d’épisodes pour le dernier épisode n’ait pas encore été révélé, le président et chef de la direction de la CW, Mark Pedowitz, a indiqué qu’il y en aura autant que lors des saisons précédentes.

A la fin de la sixième tranche, riverdale oui, il a été sauvé du corps céleste, mais il est revenu dans le passé, plus précisément en 1955. Par conséquent, l’intrigue sera encore plus étrange dans les nouveaux chapitres. Dans une conversation avec Entertainment Weekly, Aguirre-Sacasa a révélé que la septième et dernière saison est «probablement, bizarrement, notre saison la plus ancrée”.

« Dieu merci, les années 50 étaient aussi folles qu’elles l’étaient, parce que c’était très amusant d’être dans ce monde.», a-t-il indiqué. « Chaque saison, nous explorons les tropes d’un genre spécifique, qu’il s’agisse de surnaturel, de pulpe ou de crime. Cette année, notre genre est les années 1950, nous sommes donc en dialogue avec le mythe américain de ce qu’étaient les années 1950 par rapport à la réalité.”.

Cheryl, Archie et Jughead dans la septième saison de « Riverdale » (Photo : The CW)

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR LA SAISON 7 DE « RIVERDALE » ?

La septième et dernière saison de « Riverdale » sera présentée en première le 29 mars 2023 à 21 h (heure de l’Est) via The CW aux États-Unis.

QUAND « RIVERDALE 7 » SERA-T-IL SORTI EN AMÉRIQUE LATINE ?

En Amérique latine, la dernière saison de « riverdale» sera également présenté en première le mercredi 29 mars, mais à 23 h sur Warner Channel.

QUAND « RIVERDALE 7 » SERA-T-IL PREMIER EN ESPAGNE ?

En Espagne, la dernière saison de «riverdale” arrivera le jeudi 30 mars via Movistar +.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 7 DE « RIVERDALE »

DE QUOI PARLE LA SAISON 7 DE « RIVERDALE » ?

Selon le synopsis officiel, «la saison sept va là où aucune saison n’avait osé aller auparavant : les années 1950 ! Reprenant là où la dernière saison s’était arrêtée, Jughead Jones se retrouve coincé dans les années 1950. Il n’a aucune idée de comment il y est arrivé, ni comment revenir au présent.”.

« Ce n’est pas une rupture dure et complète avec ce qui s’est passé avant», a avancé le showrunner à Decider dans une interview de juillet 2022. «Jughead se souvient de tout ce qui s’est passé. Et je pense que nos personnages, qu’ils en soient conscients ou non, ont un souvenir émotionnel de ce qu’ils ont vécu… C’est toujours dans la continuité.”.