The Walking Dead Saison 11 : Date de sortie, distribution et toutes les informations récentes

Les morts qui marchent Cela semble faire allusion à un scénario crucial de Michonne pour la saison 11, avec Yumiko prenant la place de Danai en tant qu’épéiste. Comme Les morts qui marchent La dernière saison de la série est éclipsée par une finale tiède, alors concentrez-vous sur cela. La République. Eugène fut le premier à découvrir cette communauté secrète. Une rencontre a alors été organisée. Les morts qui marchent Finale de la saison 10 (la première). Ce qui était autrefois une réunion s’est rapidement transformé en une embuscade alors qu’Eugène et Yumiko ont été pris en otage par des soldats du Commonwealth.

Ces prisonniers sont ramenés au Commonwealth par des lecteurs de bandes dessinées qui découvrent qu’ils ne suivent pas Les morts qui marchentla formule antagoniste habituelle. Le Commonwealth est un havre presque revenu à la normale avec un leadership et des problèmes sociaux profondément enracinés. Rick Grimes, ou l’équivalent télé le plus proche, peut les sauver. L’histoire du Commonwealth de Les morts qui marchent sera très différent avec Danai Gurira, Andrew Lincoln et Chandler Riggs (Carl Grimes tous partis).

L’absence de Gurira est probablement la plus ressentie dans Les morts qui marchent série 11. Michonne assiste à la rencontre d’Eugène dans les bandes dessinées. Elle se repère à la porte du Commonwealth et voit un mur avec des résidents affichant des photos d’êtres chers perdus. Elodie est une fille que Michonne supposait décédée. Elle travaille dans une boulangerie du Commonwealth, ce qui contribue à favoriser une relation entre Alexandrie et le Commonwealth. Cependant, les intérêts partagés ne sont pas les seuls à émerger. Il existe également une structure sociale inéquitable et un besoin urgent de réforme. Cela met Michonne ainsi qu’Elodie à l’avant-garde de cette volonté de changement.

Michonne de The Walking Dead est passé à des choses plus liées au Wakandan. Ce scénario ne se produira pas dans la saison 11, cependant, une nouvelle bande-annonce promotionnelle suggère que cela se produira dans Yumiko d’Eleanor Matsuura. La séquence comprend également un court plan des murs d’images du Commonwealth et, comme l’a fait remarquer Cocorosita, un message à peine visible en train de lire : « êtes-vous allé chez ma sœur Miko ? » Contactez Tommy. Ce n’est qu’à quelques pas de Yumiko et Miko. D’autres personnages appellent Matsuura ce surnom, il est donc presque certain que la note n’était pas une coïncidence. Yumiko, qui a joué un rôle plus important que la plupart des personnages de bandes dessinées, s’affirme en tant que leader de Hilltop. Il est logique qu’elle soit autorisée à dire à l’un des Les morts qui marchentles histoires les plus importantes du Commonwealth. L’histoire de Yumiko n’est pas entièrement explorée, donc cela n’affecte pas la continuité de la série pour inclure un frère perdu depuis longtemps.

Il est possible de voir l’avenir. Les morts qui marchent Yumiko était en train de préparer le scénario du Commonwealth de Michonne. Cela fait longtemps. Dans la saison 10, lors d’une conversation animée, il a été révélé que Yumiko avait été l’avocate de la défense de Magna avant l’épidémie. Les prouesses juridiques de Michonne lui valent un poste d’avocate du Commonwealth. Cela lui permet de combler l’écart entre la mère et la fille en raison de leurs différences de statut social. Yumiko, qui va rejoindre les bancs juridiques du Commonwealth, profitera des avantages de son nouveau rôle pendant que les autres visiteurs d’Alexandrie (et peut-être même Tommy) regarderont avec inquiétude. Peu importe quoi, Les morts qui marchent Ce scénario de la saison 11 plaira aux fans.