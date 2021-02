Vous pouvez obtenir 15 jeux indépendants PS4 pour moins de 5,50 € / 5,50 € sur le PS Store

Si les offres générales qui composent la nouvelle vente indépendante du PlayStation Store d’aujourd’hui ne suffisaient pas, la longue liste de réductions a créé une situation où vous pouvez acheter 15 jeux PlayStation 4 pour moins de 5,50 € / 5,50 €. Et non, ce n’est pas une faute de frappe. Tout cela grâce aux collections Instant Indie, qui regroupent divers titres à un prix très bas, et maintenant ils sont en vente. Un abonnement PlayStation Plus est ce qui les ramène à des prix aussi ridiculement bas, vous permettant de remplir encore plus votre arriéré pour moins qu’un repas McDonald’s.

Sur le PS Store, vous voudrez rechercher les collections Instant Indie – il y en a cinq au total. Chaque édition contient trois jeux indépendants PS4, c’est ainsi que nous arrivons au grand total de 15 titres en échange de quelques centimes. Les 15 jeux que vous pouvez choisir sont:

C’est le moins cher de ces collections de jeux indépendants instantanés. déjà été au prix sur le PS Store, donc même si un ou deux des lots contiennent un titre que vous considérez comme un raté, vous obtenez toujours une offre exceptionnelle ici. Pour une raison quelconque, l’Instant Indie Collection Volume 1 n’est pas en vente actuellement aux États-Unis, donc cette offre ne couvre que 12 jeux indépendants PS4 pour ceux d’entre vous de la région. Nous mettrons à jour cet article s’il bénéficie également de la réduction dont d’autres territoires ont bénéficié. Les utilisateurs du Royaume-Uni et de l’UE peuvent utiliser ce lien pour accéder à la liste des offres tandis que les lecteurs américains doivent se diriger vers ici. N’oubliez pas que vous devrez être connecté à votre compte PSN pour voir la remise bonus que PS Plus vous offre.

Allez-vous profiter de ces super offres indépendantes sur PS4? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.