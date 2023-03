Sarah Snook de Succession parle de la relation de Shiv avec Tom après sa trahison

Succession vient de revenir avec la quatrième et dernière saison dimanche dernier, et ils sont de retour avec plus de drame. L’un de ses acteurs, Sarah Snook, qui incarne Shiv, partage quelques détails sur les pensées de son personnage et d’où elle vient. Elle a également commenté la décision du créateur de la série Jesse Armstrong de mettre fin à la série.





Snook décrit l’espace de tête de Shiv au début de la quatrième saison. Après avoir traversé tant de choses la saison précédente, Shiv se sent perdu. Snook a dit à Collider,

« Elle a été trahie, sur de nombreux fronts, le plus important étant son mari, de manière très inattendue, et son père et sa mère, lors de la signature de la fiducie. Elle est dans une position où elle doit s’unir avec ses frères, mais c’est une chose inconfortable pour elle car ce n’est généralement pas parti. C’est une grande dynamique à voir pour le public car nous n’avons pas vu les frères et sœurs unis. Mais à la manière classique de Shiv, elle s’assure qu’elle a d’autres choses en ébullition, juste au cas où.

Snook rationalise davantage sa relation avec Tom après sa trahison. L’actrice plonge plus profondément dans l’état d’esprit de son personnage. Elle a expliqué,

«Je pense qu’elle est assez blessée par Tom. Elle ne sait pas comment bien exprimer sa douleur. En fait, vraiment, entre les saisons, cela fait probablement quelques mois environ, et je ne pense pas qu’ils aient parlé de ce qui s’est passé en Italie, du tout, de manière claire. Tous deux savent que l’autre sait qu’ils savent ce qui s’est passé, mais personne n’en a parlé ou n’en a parlé, ce qui est typique de la mode Roy.

Snook pense que Shiv ne communiquait pas efficacement ses vrais sentiments. Les mots de Shiv sont différents de ce qu’elle veut vraiment. Snook ajouté,

«Et d’une manière très Shiv, elle supprime toute émotion. Donc, une fois arrivé à la fin du premier épisode et qu’ils ont cette première conversation, il y a tous ces défis que Shiv lance en disant: « Nous devrons rompre », en espérant que Tom ne sera pas d’accord, mais il fait juste. C’est vraiment triste qu’elle ne puisse pas exprimer son besoin de lui, ou dire : « Discutons », ou quoi que ce soit. Alors oui, je pense qu’elle est très blessée par Tom.





Réflexions de Sarah Snook sur la finale de la série

Tout comme le patron de HBO qui veut plus de Succession, l’actrice était également partie pour en faire plus. Cependant, elle admet qu’une partie de la raison pour laquelle elle aimerait faire plus était parce qu’elle veut être avec les gens avec qui elle a travaillé depuis 2018. Elle a dit,

«J’aurais probablement été partant pour faire une saison 5. Mais c’est aussi dû à l’amour du travail que je fais, avec les acteurs avec lesquels je travaille, l’équipe et les créatifs. C’est le meilleur travail que j’aie jamais fait, alors pourquoi voudrais-je qu’il se termine ? »

Bien qu’elle en veuille plus, elle fait confiance à la décision de Jesse Armstrong de mettre fin à la série. Elle a ajouté,

« Mais je comprends aussi, logiquement et très intelligemment, que Jesse a décidé de mettre fin à cela avec la saison 4, en partant en beauté alors que, à certains égards, c’est presque parfait. Il n’y a pas eu trop de diapositives. Il n’est pas devenu une parodie de lui-même. Les gens aiment toujours le spectacle. C’est une décision assez audacieuse, et vous devez respecter cela.

Succession la saison quatre est diffusée tous les dimanches soirs sur HBO et est disponible en streaming sur HBO Max.