Voici votre guide simple pour ajouter des effets vocaux à vos vidéos TikTok.

Qu’il s’agisse du mode sombre de Snapchat ou du Top Nine d’Instagram, les plateformes de médias sociaux ajoutent toujours de nouvelles fonctionnalités pour rendre leur application plus populaire et donner à l’utilisateur ce qu’il veut.

ICYMI, TikTok ont ​​ajouté une fonction d’effet vocal, qui permet à ses utilisateurs de modifier complètement le son de leur voix. Comme les filtres photo que nous connaissons et aimons, l’effet de voix de TikTok vous permet de transformer votre voix en plusieurs sons sélectionnés. Avez-vous toujours voulu savoir à quoi vous ressembleriez en tant que baryton? Ou peut-être un elfe? Ou même un robot? Eh bien, maintenant vous pouvez.

Mais comment l’utilisez-vous? Voici comment ajouter des effets vocaux sur TikTok.

Comment ajouter des effets vocaux sur TikTok.

Comment ajouter des effets vocaux sur TikTok

L’ajout d’effets vocaux à vos vidéos TikTok est simple. Voici comment vous pouvez le faire.

1) Vous devrez enregistrer votre vidéo comme vous le feriez habituellement, puis une fois que c’est terminé, sélectionnez « Effets vocaux » sur le côté droit de votre écran.

2) Vous aurez maintenant un certain nombre d’effets parmi lesquels choisir. Par exemple, « Chipmunk » ou « Electronic ». Sélectionnez celui à appliquer à votre enregistrement et réécoutez-le.

3) Si vous êtes satisfait de l’enregistrement, cliquez sur l’écran pour revenir au menu principal et vous aurez alors la possibilité de sélectionner « Suivant ».

4) Ajoutez votre légende, hashtags et descriptions nécessaires, puis choisissez «Publier» en bas de l’écran.

Vous l’avez fait! Vous avez maintenant une vidéo TikTok avec un effet de voix dessus.

