Top Tier Guilty Gear, bandes sonores BlazBlue enfin ajoutées à Spotify et à d’autres services de streaming musical

Après des années de fans qui l’ont demandé, Arc System Works a finalement laissé tomber une tonne de musique de ses jeux les plus populaires sur Spotify et d’autres services de streaming musical. Des albums pour Guilty Gear, BlazBlue, etc. ont été ajoutés, et vous pouvez les trouver en recherchant « Arc System Works » (ou vous pouvez simplement cliquer ici pour accéder directement à la page de l’artiste Arc System Works sur Spotify dans votre navigateur).

Si vous êtes déjà fan des jeux de combat susmentionnés, vous savez déjà à quel point la musique peut être bonne. Guilty Gear en particulier a servi des bangers absolus au fil des ans, et BlazBlue propose une gamme de thèmes de combat induisant un battage médiatique, comme le all-timer qui est Six-Heroes.

En espérant que la bande originale complète de Guilty Gear Strive sera également disponible une fois le jeu lancé cet été.

Êtes-vous un grand fan de ces bandes sonores? N’hésitez pas à vous balancer dans la section commentaires ci-dessous.