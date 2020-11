Mads Mikkelsen en pourparlers pour jouer Grindelwald dans «  Fantastic Beasts 3  »

Après l’annonce de la bombe que Johnny Depp quitterait le Bêtes fantastiques franchise (et le rôle de Grindelwald), on apprend maintenant que Mads Mikkelsen est en pourparlers pour remplacer Depp en tant que mystérieux méchant pré-Voldemort.

Il convient de noter que ces discussions n’en sont qu’à leurs débuts et que rien n’est encore gravé dans le marbre. Mais, à mon avis, Mads Mikkelsen serait un bon remplaçant pour le rôle de Grindelwald, car il est bien connu pour respirer le charisme qu’un méchant comme Grindelwald doit posséder.

Cette nouvelle pourrait décevoir certains fans qui espéraient que Colin Farrell reviendrait au rôle qu’il a joué pendant la majeure partie du premier film, mais malheureusement les engagements de Farrell envers le tournage Le Batman rendre cette option (si elle a jamais existé) impossible.

Si et quand Mads Mikkelsen devient le nouveau visage de Grindelwald, il sera plus qu’intéressant de voir comment le film explique ce changement. Étant donné que le film est déjà en production, nous devrions entendre des nouvelles définitives sur le casting de Grindelwald le plus tôt possible.

Que pensez-vous de la possibilité que Mads Mikkelsen succède à Grindelwald? Faites le nous savoir! Bêtes fantastiques 3 est actuellement prêt à sortir le 15 juillet 2022.