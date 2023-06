Est-ce que Nathanael Cano sort avec l’ex-petite amie poids plume Odalys Velasco?

Hill's Prescription Diet J/D Metabolic + Mobility Mini Croquettes Pour Petit Chien Au Poulet - 3Kg

L’aliment pour chien Hill’s Prescription Diet Metabolic + Mobility Mini est une nutrition cliniquement prouvée pour favoriser la gestion du poids et la santé articulaire de votre chien de petite race. Il agit naturellement quel que soit le profil de dépense énergétique de votre chien pour une perte de poids facile et efficace et peut être utilisé à long terme. PRESCRIPTION DIET Metabolic + Mobility Mini est un aliment pour chien pour la santé articulaire qui aide les chiens à perdre naturellement du poids et qui améliore la mobilité en 21 jours seulement. Cet aliment sec pour chien a un goût délicieux de poulet que votre chien va adorer. Même un léger surpoids peut avoir un impact sur la qualité de vie de votre chien et sur ses relations avec sa famille, car ce surpoids peut réduire le temps de jeu, avoir un impact sur la mobilité et affecter la santé générale de votre chien sur le long terme. Il est important de continuer à donner l’aliment pour chien PRESCRIPTION DIET Metabolic + Mobility Mini Weight Management pour aider à gérer le poids de votre petit chien et pour maintenir sa mobilité, même après qu’il ait atteint son poids idéal. Merci de consulter votre vétérinaire pour plus d'informations sur la façon dont les aliments PRESCRIPTION DIET peuvent l'aider à continuer à profiter d’une vie heureuse et active. Nous fabriquons nos aliments avec des ingrédients de la plus haute qualité. Ces ingrédients doivent répondre à nos standards les plus stricts en matière de pureté et de teneur en nutriments. Les aliments pour chiens Hill’s PRESCRIPTION DIET sont disponibles en différentes croquettes pour répondre aux besoins uniques de votre chien et en aliments humides de diverses et délicieuses saveurs que votre chien va adorer.