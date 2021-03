Portrait d’Apu dans «Les Simpsons» provoque la «déception» dans l’organisation hindoue

Une organisation Américain hindou a été dit « déçu » par le créateur de ‘Les Simpsons’, Matt Groening, une fois qu’il est sorti pour défendre le personnage controversé de la série, Apu.

Au cours de la semaine, Groening s’est dit « fier » d’Apu, après une série de critiques sur le personnage. L’acteur qui a initialement exprimé, Hank Azaria, a démissionné pour continuer à donner la parole au personnage l’année dernière, après la première du documentaire, ‘Le problème avec Apu ‘ en 2018, où il a été soutenu que le rôle était plein de stéréotypes racistes.







Parlant de la critique du personnage et de savoir s’il changerait quoi que ce soit à ce sujet, Groening a déclaré dans une nouvelle interview: «Je pense que les histoires d’Apu sont fantastiques, et il est l’un des personnages les plus nuancés, dans un sens idiot et pour une série. « .

«Donc, je suis fier d’Apu. Je n’essaye pas d’ouvrir une autre vague de critiques, mais peu importe ce que je dis. Je l’aurai quand même », a ajouté Groening.

En réponse aux commentaires du créateur de ‘The Simpsons’, un porte-parole de Hindu-American.org, a déclaré que la présence d’Apu dans l’émission a rendu la communauté hindoue de États Unis se sentent «marginalisés» et a parlé des répercussions sur les enfants qui grandissent avec Apu dans le pays.







Le porte-parole a commenté que le statut d’Apu dans l’émission signifie que de nombreux enfants hindous ne seront pas fiers de leur identité et que les stéréotypes présentés dans l’émission ont conduit à une augmentation de l’intimidation, à la fois sur Internet et dans les écoles.

D’un autre côté, il a été récemment annoncé que « Les Simpsons » n’utiliseraient pas d’acteurs blancs pour les personnages d’autres races de la série, tandis que Groening a révélé que cette décision n’était pas son idée.