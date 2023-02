Comme Physical Ability 100: d’autres émissions de télé-réalité coréennes arrivent sur Netflix

in

NETFLIX

Le catalogue de la plateforme de streaming intégrera de nouveaux programmes de compétition. Passez en revue la liste avec Cielo para dos, Zombiverse, Nineteen to Twenty et plus encore !

©NetflixPhysical Ability 100, l’une des séries non anglophones les plus regardées en ce moment.

Le productions coréennes ont fait leurs preuves dans Netflix grâce à des phénomènes comme Le jeu du calmar. Mais pour le public local, le meilleur contenu est celui du réalité. Ainsi, la plateforme de streaming prépare déjà de nouveaux concours qui arriveront très prochainement dans son catalogue et qui tenteront de répliquer le succès de Capacité physique 100. Sachez de quoi il s’agit !

+ Netflix : les télé-réalités coréennes arrivent en 2023

– Le paradis pour deux (Saison 3)

paradis pour deux, l’émission de télé-réalité coréenne qui compte déjà deux saisons sur la plateforme de streaming, est prête à revenir avec un troisième opus. Le spectacle tourne autour d’un groupe d’hommes et de femmes célibataires qui recherchent l’amour sur une île déserte dont ils ne peuvent s’échapper qu’en couple. A cette occasion, il y aura de nouvelles règles et cela se déroulera dans un nouveau lieu.

– Dix-neuf à vingt

Il est vrai que les émissions de télé-réalité de survie sont très attirantes, mais Netflix a aussi le temps de parler de l’amour des jeunes. Ainsi, ils présenteront Dix-neuf à vingt, un spectacle qui promet de rappeler les souvenirs romantiques de l’adolescence. Dans celle-ci, dix jeunes partagent leur dernière semaine avec des 19 ans pour accueillir les 20. Ainsi, ils vont devoir vivre la liberté et les premiers temps de l’âge adulte.

– Sirène : Survivre à l’île

Capacité physique : 100 elle a été positionnée comme l’une des séries non anglophones les plus regardées au monde. Dans deux semaines, le grand gagnant sera annoncé et ensuite il arrivera Sirène : survivre à l’île. Cette émission de télé-réalité coréenne met en scène des équipes composées de femmes ayant la meilleure condition physique de Corée. Ensemble, ils vont devoir survivre sur une île déserte.

-Le plan du diable

Jeong Jong-yeon, pionnier des jeux de réalité de survie coréens basés sur des jeux de réflexion, est prêt pour un nouveau succès. Très prochainement l’émission intitulée Le plan du diable. Ici, les concurrents doivent échapper au diable et démontrer leur intelligence pendant une semaine pour gagner le plus gros prix.

– Zombivers

L’équipe artistique de Nous sommes morts et les chorégraphes de Royaume réunis dans une nouvelle série. Il s’agit de zombieverse, une autre émission de télé-réalité coréenne se déroulant à Séoul où un virus zombie est hors de contrôle. Le gagnant sera celui qui réussira à vaincre les morts-vivants dans des missions difficiles.

