Chromosome 21 : de quoi parle la série chilienne avec Mario Horton sur Netflix

Cette fiction pleine de suspense met en vedette Sebastián Solorza, Valentina Muhr et Claudia Di Girolamo. Connaître son synopsis, combien de chapitres il a et qui est qui dans le casting.

© Canal 13Sebastián Solorza joue dans Chromosome 21.

Chaque semaine, les plateformes de streaming parient sur de nouveaux contenus dans leurs catalogues. Netflix, le service d’abonnement le plus impressionnant, se concentre sur les productions originales. Cependant, certaines fictions qui n’ont pas été créées par le N rouge parviennent également à se positionner parmi les tendances. C’est le cas de chromosome 21la Série chilienne qu’est-ce que la fureur

Bien qu’elle soit arrivée sur Netflix le 8 février, la bande de suspense dramatique a eu sa première originale en octobre 2022. Créée par Matías Venables et Nico Martínez Bergen, elle a été diffusée sur Canal 13 et a été encadrée dans un suspense dramatique. Cependant, son lancement chez le géant du streaming lui a permis d’aller encore plus loin.

+ De quoi parle Chromosome 21, la série Netflix

chromosome 21 Cela commence lorsque la police chilienne trouve un homme atteint du syndrome de Down sur une scène de crime. Le jeune homme, debout à côté du cadavre, est couvert de sang mais ne prononce pas un mot. De cette façon, l’enquêteur Mariana Enríquez commence une enquête pour déterminer si Tomy, son protagoniste, est un témoin ou un suspect.

+ Combien d’épisodes Chromosome 21 a-t-il sur Netflix

Ce thriller télévisé occupe la deuxième place du classement des séries les plus regardées sur Netflix en ce moment. Comment fait-on ça? chromosome 21 est très rapide à voir, puisqu’il n’a que 8 épisodes d’environ 50 minutes.

+ Le casting de Chromosome 21 sur Netflix

Le casting de chromosome 21la série chilienne désormais disponible dans le monde entier sur Netflix, met en vedette Sébastien Solorza dans la peau de Tomás Ruiz. De même, la fiction a les performances de Valentina Muhr comme Mariana Enriquez, Mario Horton comme Bruno Duran Gaston Salgado comme Guillermo Ruiz, Claudia Di Girolamo comme Sofia Lombardi et Pia Urrutia Comme Cristina Perez.

