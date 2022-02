Kelly Clarkson demande à changer légalement son nom de famille célèbre

Selon US Weekly, Clarkson a déposé les documents le lundi 14 février, écrivant comment elle avait un «désir» d’utiliser ses prénoms et deuxièmes prénoms.

Le couple séparé s’est marié en 2013 après deux ans ensemble et partage sa fille River, sept ans, et son fils Remington, cinq ans.

« Vous vous voyez vieillir avec quelqu’un et ensuite la vie prend un chemin différent. C’est tellement dur pour tout le monde, et vous me connaissez, je suis vraiment ouvert. J’essaie d’être ouvert et de partager… Nous traversons tous des choses.