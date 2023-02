« You » : qui affrontera Joe dans les derniers chapitres de la saison 4

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Bien que la première partie de la quatrième saison de « You »Quoi est disponible sur netflix À partir du 9 février 2023, Joe Goldberg (Penn Badgley) tente de mettre le passé derrière lui et de commencer une nouvelle vie à Londres en tant que Jonathan Moore, professeur d’universitéun cadavre dans son appartement l’oblige à utiliser ses anciennes ressources pour se débarrasser du corps.

Après le meurtre de Malcolm Harding (Stephen Hagan), Joe doit éviter la police, mais ce n’est pas sa seule préoccupation puisqu’il reçoit un étrange message qui est supprimé peu de temps après l’avoir lu. Apparemment, c’est le meurtrier et a l’intention de jouer avec lui.

Le harceleur de Jonathan découvre bientôt la véritable identité de l’enseignant et menace de l’exposer. Joe est sûr que le tueur est quelqu’un du groupe d’amis riches de Malcolm et Kate (Charlotte Ritchie), mais il ne l’a pas encore identifié. Qui est derrière tout ça et pourquoi fait-il ça ?

Roald, le principal suspect, chassant avec Joe dans la saison 4 de « You » (Photo : Netflix)

QUI EST LE STALKER DE JOE DANS LA SAISON 4 DE « YOU » ?

Comme la quatrième saison de « toi« , les cadavres s’accumulent et les messages continuent d’arriver, mais chaque piste que Joe suit le mène à la mauvaise personne et à d’autres problèmes qui menacent de révéler son passé.

Le dernier suspect de Goldberg est Roald (Ben Wiggins), qui est obsédé par Kate. La confirmation semble venir lorsque l’amant sur la photo pousse Jonathan du balcon. Cependant, l’image change lorsque Kate apparaît à côté du cadavre de Gemma. tenant un couteau. Ensuite, qui est le tueur de « Eat The Rich » ?

Alors que Roald poursuit Joe à travers les bois, il apparaît Rhys Montrose (Ed Speleers), ami du riche groupe et célèbre écrivain qui a l’intention de se présenter à la mairie, et révèle comment c’est lui qui a envoyé des messages à Joe.

Rhys avoue être le meurtrier et harceleur de Joe dans la saison 4 de « You » (Photo : Netflix)

QUI VA FAIRE FACE À JOE DANS « YOU » SAISON 4 PARTIE 2?

À la fin de la première partie de la quatrième saison de « You », Rhys explique à Joe que son plan est d’encadrer Roald pour tous les meurtres et de le tuer, tout comme il l’a fait avec Love. Il propose de le libérer s’il tue l’ami de Kate, mais quand il ne le fait pas, il les laisse enchaînés dans la cave de la maison de Lady Phoebe et allume un incendie.

Avant que le feu ne consume les lieux, Joe se libère, aide Roald, et Kate arrive juste à temps pour les faire sortir du sous-sol. Une semaine plus tard, Joe voit Rhys aux nouvelles annonçant sa candidature à la mairie et jurant d’attraper le tueur de « Eat The Rich ».

Bien sûr, c’est une déclaration de guerre, donc les derniers épisodes de la quatrième saison de « toi» se concentrera sur l’affrontement de ces deux tueurs en série. Joe ne peut pas exposer Rhys devant son groupe d’amis car son rival connaît son passé et ses crimes, il doit donc y faire face d’une autre manière.

Pendant ce temps, Rhys connaît la façon dont Joe opère et a ses amis à ses côtés. De plus, s’il devient maire, il aura encore plus de pouvoir. Qui est pire ? Qui survivra ?