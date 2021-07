Sam Heughan à son apogée : en vacances et loin de l’Écosse

Le 1er juin, la production de Étranger Il a confirmé, via ses réseaux sociaux, que le tournage de la sixième saison touchait à sa fin. Après une année pleine de hauts et de bas et avec un calendrier décalé en raison de la pandémie de coronavirus, l’ensemble du casting a été plongé dans les enregistrements des nouveaux chapitres qui, comme annoncé, n’arriveront que l’année prochaine.







Cependant, malgré le désir des fans, Mathew B. Roberts et son équipe ont également précisé que, tout comme ils créeront la sixième édition en 2022, ce ne sera qu’à ce moment-là que les acteurs se replongeront dans le tournage de la septième saison déjà confirmée. A tel point qu’à l’heure actuelle, les interprètes de Étranger ils profitent des vacances.

En fait, l’un des artistes qui a fait une pause très littérale et s’est éloigné, se mettant au milieu de l’Écosse, est Sam Heughan. L’interprète de Jamie Fraser, le protagoniste du strip, Il a décidé de voyager au Mexique à la recherche des plages des Caraïbes et, les destinations qu’il a choisies, il les a partagées avec ses followers sur les réseaux, qui sont devenus fous en le voyant avec des looks typiquement mexicains.

Laissant de côté le kilt traditionnel écossais qu’il porte la moitié de l’année, Sam Heughan a publié deux cartes postales dans lesquelles on le voit profiter de son temps libre. Cependant, dans ces mêmes images, l’acteur a donné des indices sur le nouveau travail qui l’intéresserait et, ce n’est ni plus ni moins que le whisky.

Heughan, qui grâce à Étranger l’augmentation du tourisme en Écosse, a également fait proliférer l’amour pour le whisky et, par conséquent, a créé sa propre marque : Spiritueux de Sassenach. Et, apparemment, c’est pour cette raison qu’il s’est rendu au Mexique où explore le fanatisme des indigènes de ce pays pour la tequila. « Les endroits spéciaux que Sassenach Spirits vous emmène et les personnes uniques que vous rencontrez sont incroyables.», a écrit l’acteur dans l’une des images.

Puis, sur l’autre photo, il a commenté : «journée incroyable avec de bons amis. Ensemble pour la tequila et les motos”. Avec cela, il a non seulement indiqué clairement qu’il passait un bon moment, mais a également ouvert les portes à une possible arrivée de tequila dans votre pays via votre marque.