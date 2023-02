Festival Viña del Mar 2023: quand est-ce et où le voir

in

Étoile+

En février aura lieu la 62e édition du Festival international de la chanson de Viña del Mar.

©Getty ImagesChristina Aguilera se produira à la 62e édition du Festival Viña del Mar

Les Festival international de la chanson Viña del Mar rassemble des artistes nationaux et internationaux au Chili, mais aussi de jeunes promesses et des spectacles d’humour, offrant des soirées avec les meilleurs spectacles d’Amérique latine, donc, Nous vous disons quand et où vous pouvez le voir en direct.

Cette année, aura lieu du 19 au 24 février dans la ville chilienne de Viña del Mar. La 62e édition sera animée par Maria Luisa Godoy Oui Martin Carcamo. Pour le voir, il n’est pas nécessaire de se rendre au Chili, vous pouvez regarder les émissions via des plateformes de streaming.

L’édition de cette année peut être vue en direct sur Star +. Les abonnés latino-américains pourront profiter des six nuits en direct. En outre, Au Chili, le festival sera diffusé par Star Channel sur la télévision payante et sur les écrans des chaînes organisatrices.

+ Quels artistes seront au Festival international de la chanson de Viña del Mar 2023 ?

Pour cette édition, la présentation de Christina Aguilera, Carol G., Les jaïvas, Camille, Manne, Alexandre Fernández, Colombe maman, Nicki-Nicole, Polyma côte ouest Oui fito paez.

Abonnés Star+ d’Amérique latine vous pourrez profiter des 6 nuits en live streaming depuis vos appareils préférés. En plus de Star+, au Chili, le festival sera diffusé par STAR Channel sur la télévision payante, et sur les écrans des chaînes organisatrices.

Le Festival Viña del Mar a lieu chaque année dans le Quinta Vergara, salle de spectacle d’une capacité de 15 000 personnes. La première fois qu’il a été joué, c’était le 21 février 1960..

