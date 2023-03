Combien de temps dure le dernier chapitre de « The Last of Us »

Prochainement, « Le dernier d’entre nous » présentera en première le neuvième et dernier épisode de la saison 1. Au cours des dernières semaines, la série HBO Max a eu un très bon accueil de la part du public, qui s’attend à voir la clôture de cette étape dans la vie de Joël et Ellie.

Le dimanche 12 mars, le chapitre intitulé « Cherchez la lumière » (« Busca la luz » en espagnol)qui fait référence à la phrase que les lucioles ont laissée sur les murs de la zone de quarantaine de Boston dans le premier épisode.

Dans la livraison précédente, Ellie a dû s’occuper de Joel pendant qu’il se remettait de la grave blessure qu’il avait subie. Quand je chassais un cerf pour obtenir de la nourriture, est tombé sur David, le chef du groupe cannibale qui s’est développé un intérêt particulier pour elle.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de l’épisode 9 de « The Last of Us”.

COMBIEN DE TEMPS DURE LE DERNIER ÉPISODE DE « THE LAST OF US » ?

Dans de nombreux cas, les derniers épisodes d’une série peut être le plus longcar ils ont besoin de quelques minutes supplémentaires pour comprendre les derniers moments de tension qu’ils ont construits.

Cependant, ce n’est pas le cas de « The Last of Us », car l’épisode 9 de la saison 1 aura un total de 46 minutes.

Le programme HBO Max doit couvrir le derniers événements des jeux vidéo Naughty Dog à ce moment-là, et répondez si Ellie et Joel trouvent jamais les lucioles.

Dans la bande-annonce de l’épisode 9 de « The Last of Us », on voit qu’Ellie et Joe sont attaqués à la grenade (Photo : HBO)

QUE SE PASSE-T-IL DANS L’ÉPISODE 9 DE « THE LAST OF US » ?

Les connaisseurs des jeux vidéo originaux savent déjà de quoi il s’agit la fin tragique que cette partie de l’histoire de « The Last of Us » a. Mais ceux qui viennent d’apprendre l’intrigue de la série, c’est votre ALERTE SPOIL .

Après les événements traumatisants avec David et la secte cannibale, Joel et Ellie doivent continuer leur recherche des Lucioles.. Bien que, si c’était nous, nous retournerions dans le confort de la colonie de Jackson.