PHYSICAL SEASON 2 Episode 7 Date de sortie, spoilers, tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de l’épisode 7 de la saison physique 2. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans de cette série sont vraiment curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Donc, pour trouver toutes les informations possibles sur cet épisode à venir, beaucoup de ses fans recherchent partout sur Internet. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, dans cet article, vous trouverez toutes les informations relatives à la date de sortie de l’épisode 7 de la saison physique 2. En dehors de cela, vous saurez où vous pouvez regarder cette série, sa liste d’épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Alors lisez-le jusqu’à la fin et vous trouverez toutes vos réponses.

C’est une série télévisée américaine de comédie dramatique et cette série a été créée par Annie Weisman. Son premier épisode est sorti le 18 juin 2021 et après la sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement en Amérique mais aussi dans de nombreux autres pays et actuellement les fans recherchent son prochain épisode.

L’histoire de cette série de comédie noire suivra simplement Sheila Rubin et l’histoire de cette série se déroule dans les années 1980 à San Diego où vous verrez son voyage de découverte de soi via l’aérobic. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez plus drôle et pleine de scènes de comédie noire. Pour cette raison, tous les fans recherchent actuellement la date de sortie de l’épisode 7 de la saison physique 2. Vous serez heureux d’apprendre que la date de sortie a été officiellement confirmée. Alors sachons-le.

Vous pouvez également lire sur: Classroom of the Elite Saison 2 Episode 2 Date de sortie

PHYSICAL SEASON 2 Épisode 7 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler ici la date de sortie de l’épisode 7 de la saison physique 2. L’épisode 6 sortira le 15 juillet 2022. Donc, si vous êtes enthousiasmé par cet épisode à venir, nous vous suggérerons simplement à tous de marquer la date et de ne pas oublier de le regarder à la date indiquée.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 4 de la saison 4 de Westworld

Où regarder la saison physique 2 ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Apple TV+ et c’est la plateforme officielle de la série. Comme nous le savons tous, il s’agit d’une plate-forme en ligne et vous devrez d’abord en acheter l’abonnement. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez y accéder ici. Gardez simplement à l’esprit que la disponibilité de cette série sur cette plateforme dépendra de votre région.

Liste des épisodes de la saison 2

Voici la liste des épisodes de la saison 2.

Ne me veux-tu pas

Ne t’arrête jamais

Ne va pas loin

Ne sais-tu pas

Ne veux-tu pas regarder

N’en avez-vous pas assez

À déterminer

Vous pouvez également lire: Conversations With Friends Saison 2 Date de sortie

Distribution de la série

Voici donc la liste des acteurs de cette série.

Rose Byrne dans le rôle de Sheila Rubin

Rory Scovel comme Danny Rubin

Geoffrey Arend comme Jerry

Paul Sparks comme John Breem

Lou Taylor Pucci comme Tyler

Della Saba comme Bunny Kazam

Dierdre Friel dans le rôle de Greta

Ashley Liao comme Simone

Ian Gomez comme Ernie

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Stranger Things

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 7 de la SAISON PHYSIQUE 2, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 7 de la saison physique 2 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂