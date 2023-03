One Piece : Manga Chapitre 1077 révèle le pouvoir secret des Séraphins

Peu à peu, les mystères que Eiichiro Oda dans son travail une pièce introduite, dissoute. Depuis le Saga finale commencé dans le manga, nous avons déjà reçu beaucoup de réponses, même si bien souvent elles s’accompagnent de nouvelles questions. Chapitre 1077 ne fait pas exception.

Parce qu’ici nous apprenons ce qu’il en est du pouvoir secret du séraphinle successeur du Pacifiste, mais en même temps se retrouvent avec de nombreux gros points d’interrogation, qui suscitent déjà des discussions animées dans la communauté. être debout spoilers massifs pour le dernier chapitre du manga préparé si vous continuez à lire à partir de ce point.

One Piece : Que se passe-t-il avec le mystérieux Seraphim ? (chapitre manga 1077)

Que sont exactement les Séraphins ? Cette question tourmente les fans de One Piece depuis le lancement du Successeur pacifiste pendant l’incident Lys d’Amazoniemais le créateur Eiichiro Oda n’a pas vraiment donné beaucoup de réponses jusqu’à présent, c’est pourquoi les conjectures étaient à l’ordre du jour la plupart du temps.

Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur ces dangereuses machines de combat tient sur une feuille de papier. Les Séraphins sont nettement plus fort que la génération Pacifistapourquoi Fujitora était également convaincue qu’elle combattait Sept Samouraïs des mers serait d’une grande utilité.

des modèles comme S-Serpentbasé sur Boa Hancock, Faucon S (Mihawk Dulacre), S-ours (Bartholomäus Bär) et Requin S se sont révélés extrêmement résistants et ont pris des attaques très fortes sans se faire une seule égratignure. Tu peux rayons lasers tirez et copiez les styles de combat de différents combattants.

Et, comment pourrait-on oublier cela, les maîtriser les pouvoirs diaboliques de leurs originauxà partir des cellules souches desquelles ils ont été créés, c’est pourquoi S-Snake, par exemple, les personnes atteintes du Mero Mero no Mi peut se transformer en pierre. De plus, ils semblent également être capables d’avoir des capacités de puissance diabolique étrangères, car S-Shark est capable d’utiliser la puissance du fruit flottant. Sui Sui no Mi utiliser.

Depuis l’introduction de docteur Végapunk pensez certainement, après tout, que le génie y travaille depuis longtemps, fruit du démon artificiel créer et doter les êtres vivants de leurs pouvoirs.

Mais le secret de énorme résilience et force le Seraphim a été gardé secret jusqu’à présent, bien qu’il soit en fait évident. Des cheveux blancs, une peau brune, des ailes noires et une flamme dans le dos ? Cela s’applique à eux Lunaria à, dont le seul membre connu à ce jour bête était celui sous le nom Roi servi l’empereur Kaido.

©Eichiro Oda/Shueisha.

One Piece : Le pouvoir secret des séraphins résolu (Manga Chapitre 1077)

Le premier personnage de One Piece qui a remarqué la formidable ressemblance entre les Seraphim et King est Zoroqui apparaît dans le chapitre 1077 du manga Luffy et ses alliés temporaires Lucci et Ecki rapporté à ce sujet. Ainsi, il devient rapidement clair pour les autres pourquoi ils ne peuvent pas vaincre leurs adversaires.

Parce que si longtemps la flamme sur son dos d’un Lunaria est en feu, il est presque invincible. Cependant, sa formidable défense s’affaiblira s’il laisse la flamme s’éteindre un peu pour augmenter sa vitesse. Punk-01 alias Shaka a finalement confirmé qu’il Le sang d’Alber doit être, ce qui donne aux Séraphins leur force.

Nous nous souvenons : Alber a été capturé par le gouvernement mondial dans le passé et on a diverses expériences exécuté sur lui. D’abord Kaido a permis à la seule Lunaria connue de s’échapper de sa prison. Mais apparemment, à ce stade, le gouvernement avait déjà ce qu’il voulait : son sang.

Est-ce que cela alimente le Séraphin invincible? Pas vraiment, car comme tous les autres utilisateurs expérimentés de Devil Fruit, les successeurs de Pacifista sont faibles une fois qu’ils utilisent le puissance de l’océan, c’est-à-dire de l’eau, entrent en contact. Cela démontre Punk-02 alias Lilith de manière impressionnante dans le même chapitre manga sur S-Snake.