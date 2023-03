qui était emilio "L’Indien" Fernández, le Mexicain derrière la statuette des Oscars ?

Oscars 2023

Quelqu’un a-t-il posé pour façonner la statuette des Oscars ? Une théorie suggère qu’il s’agissait d’un Mexicain.

©IMDB/Getty Images (à droite)Une théorie suggère qu’Emilio « El Indio » Fernández a posé nu pour être le modèle des Oscars

Bien que cela semble évident, quelqu’un devait poser pour que la silhouette de la statuette des Oscars soit créée et la personne qui l’a fait n’était autre qu’Emilio « El Indio » Fernándezdonc, nous vous disons qui était Émilio et l’histoire derrière la figure convoitée des récompenses cinématographiques les plus populaires.

C’est une information qui n’a jamais été confirmée, mais qui n’a pas non plus été démentie par l’Académie, puisque La rumeur indique que l’acteur mexicain a posé nu pour l’image du prix.

Une autre des théories les plus fortes autour de la figure des Oscars est qu’il n’y avait pas de modèle spécifique, cependant, on ne peut pas nier qu’il y a beaucoup de ressemblance entre Emilio « El Indio » Fernández et la statuettecar Emilio avait un corps défini, un dos large et une taille plus petite, caractéristiques reconnaissables du prix.

+ Qui était Emilio Fernández ?

Connu sous le nom de « l’Indien » Il était un réalisateur, producteur et acteur mexicain. Il a participé au soulèvement armé d’Adolfo de la Huerta contre Álvaro Obregón, cependant, Il a été arrêté et après avoir été libéré de prison, il s’est exilé à Los Angeles, où il a travaillé comme cascadeur pour des films..

Déjà à Hollywood, Emilio Il a été l’un des premiers acteurs et actrices mexicains à tenter sa chance aux États-Unis.comme Lupita Tovar, Ramón Navarro, lupé vélez et dolores del rioce dernier qui était marié à Cédric Gibbons.

La théorie selon laquelle Emilio était le modèle des Oscars est renforcée car En 1928, Cedric a été chargé de concevoir les premiers prix et on dit que Dolores del Río a suggéré qu’ils utilisent l’image d’Emilio.

Emilio a participé à des bandes telles que bande de voyous, Lola la remorque, Érotique, zone rouge, Indien, Le meneur, Une impasse et Les frères de la mortentre autres.

