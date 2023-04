Combien de saisons aura The Last of Us ? Le plan de la série dévoilé

HBO

Après la première saison, quelques détails de production de The Last of Us arrivent et ce qui est imaginé pour son avenir.

© IMDbCombien de saisons aura The Last of Us ? Le plan de la série est dévoilé.

L’année dure à peine quatre mois, mais la télévision connaît déjà l’un des grands succès après la diffusion de Le dernier d’entre nous sur l’écran de HBO et votre service de streaming HBO Max. Semaine après semaine, les fans ont apprécié cette adaptation du jeu vidéo emblématique de PlayStation et ont reçu la bonne nouvelle qu’il a été renouvelé pour une deuxième saison, bien que de nouveaux plans viennent d’être annoncés.

Le monde a apprécié ce spectacle qui montre la scène après la destruction de la civilisation moderne par un virus. 20 ans après l’événement qui l’a provoqué, Joel, un survivant endurci, est embauché pour faire sortir Ellie, 14 ans, d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui commence comme un petit travail se transforme rapidement en un voyage brutal et déchirant car les deux doivent traverser les États-Unis et dépendre l’un de l’autre pour leur survie.

+Combien de saisons aura The Last of Us ?

Seuls deux épisodes de l’émission avaient été diffusés, mais les dirigeants de HBO Ils n’ont pas tardé à annoncer qu’ils prévoyaient une deuxième tranche d’épisodes. Jusqu’à présent, il n’y avait pas plus de détails à ce sujet, mais ce dimanche, il a parlé Craig Mazinco-créateur, producteur exécutif, scénariste et réalisateur, et Il a assuré qu’il y avait un plan pour avoir plus de saisons.

mazin est apparu sur un panel d’une heure au NAB à Las Vegas et a affirmé que « Il y a toute une histoire à raconter » et a précisé : « Notre plan est de le faire pas seulement pour une saison de plus. Nous devrions être ici pendant un certain temps. ». Pour l’instant, à partir de HBO Ils n’ont officialisé qu’une seule saison de plus, donc on s’attend toujours à ce qu’il y ait une troisième partie ou même plus.

La deuxième saison de Le dernier d’entre nous est en phase de développement de son scénario et il a été confirmé qu’il sera tourné en Colombie-Britannique. dans la conversation, mazin il est entré dans certains aspects techniques tels que les effets visuels, la photographie, le montage et le son, mais n’a pas fourni plus de détails sur la série. En attente d’une déclaration de HBO dans les mois à venir avec la date de sortie du titre mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey.

