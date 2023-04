SEO, ChatGPT, Bard et gadgets

À mon insu, Ernie Smith, fondateur de Tedium, a posté une demande sur Mastodon à la recherche de SEO ce ont été dans l’espace pendant un certain temps et ont vu des choses. Eugen Rochko, fondateur et PDG de Mastodon, a répondu à Ernie avec « Peut-être @jon? » J’ai été alerté par la mention de Rochko et immédiatement connecté avec Smith.

Conversation publique Mastodon entre Ernie Smith et Eugen Rochko

Smith écrivait un article sur référencement et conversationnel IA pour la section technique de Vice News, Motherboard. Il voulait un regard neuf sur référencement et aussi pour connaître mes réflexions sur Bing et Google en ajoutant conversationnel IA à leurs moteurs de recherche. Il m’a posé cinq questions réfléchies et je lui ai donné cinq réponses réfléchies.

Smith a été aimable et généreux avec les citations qu’il a utilisées dans mes réponses. Cependant, comme pour tous les articles et interviews, un écrivain ne peut faire référence qu’à une seule personne. J’ai demandé à Smith la permission de publier ses questions et mes réponses car il y avait beaucoup plus que je voulais dire sur le sujet. Considérez ce qui suit comme un extrait de l’excellent article de Smith sur Vice News, Are Google and Bing’s Chat IA Vous allez changer la recherche pour toujours ?

Entretien Questions et réponses

ES : Pour la personne moyenne, cela peut sembler quelque chose d’un art sombre ou du moins quelque peu obtus. D’après votre parcours et vos expériences, quels types de malentendus voyez-vous souvent dans votre travail ?

JH : L’algorithme d’un moteur de recherche est un processus de calcul propriétaire en constante évolution qui détermine le classement des pages. référencement est la pratique consistant à déchiffrer les signaux de confiance corrects pour convaincre l’algorithme de classer la page d’un site plus haut que des millions de pages concurrentes pour des requêtes de recherche spécifiques.

Les malentendus peuvent provenir de mauvais résultats promis par SEO en utilisant des méthodes obsolètes, en s’appuyant sur des outils de l’industrie avec des données incomplètes et des mesures inventées, et en faisant des tactiques sans les comprendre pleinement. D’autres malentendus proviennent d’attentes irréalistes quant à la rapidité avec laquelle les optimisations prendront effet ou quand elles verront ROI .

La réalité est que référencement est une cible mouvante, et de nombreuses personnes qui le font référencement apprennent des recommandations anciennes ou erronées, en particulier de certaines des voix les plus fortes. J’ai appris que la meilleure façon d’aborder référencement est d’être curieux et observateur, de faire des recherches et de toujours tester, et d’essayer de collaborer et de partager des connaissances avec des personnes partageant les mêmes idées. Malheureusement, je ne pense pas que la plupart des gens dans le référencement l’industrie le fait. Au lieu de cela, beaucoup apprennent, font confiance et exécutent des tactiques inefficaces, ce qui fait que les clients et les cadres perdent confiance en eux. référencement et conclure que c’est une perte de temps et d’argent.

ES : Historiquement, les changements algorithmiques périodiques de Google en particulier peuvent avoir un impact important sur les performances de recherche et sont souvent surveillés de près dans le référencement espace. De votre point de vue, quel est l’impact de ces changements référencement comme pratique ?

JH : Les impacts les plus significatifs des changements d’algorithmes se sont produits il y a plusieurs années. C’est à ce moment-là que Google cherchait encore comment gérer au mieux le contenu et les liens spammés, et les classements changeraient considérablement dans tous les domaines. Cependant, les 4-5 dernières années ont été comparativement moins sévères. De manière générale, la plupart des sites concernés utilisent désormais des tactiques contre les politiques anti-spam de Google, ou leurs pages ne répondent plus aux normes de « contenu de haute qualité » de Google.

En règle générale, les sites qui n’utilisent pas de tactiques à court terme et qui suivent les meilleures pratiques de Google s’en sortent bien après la plupart des mises à jour d’algorithmes. De plus, j’ai observé que les sites axés sur le contenu axé sur les personnes, les bonnes performances de page et l’engagement élevé voient souvent leur classement s’améliorer après quelques mises à jour.

Cependant, les faux positifs se produisent toujours, et les sites qui font tout correctement peuvent toujours voir leur visibilité et leur trafic diminuer après une mise à jour. S’il y a suffisamment de faux positifs ou si les résultats s’aggravent objectivement, Google peut annuler la mise à jour. Mais parfois, ce n’est pas le cas, et un site ne peut rien y faire à part s’adapter et trouver une nouvelle façon d’optimiser ses pages.

ES : Passons maintenant aux sujets brûlants du moment : les décisions de Microsoft et de Google de s’appuyer davantage sur IA . Est-ce un battage médiatique ou un gadget, ou quelque chose de plus fondamental dans la façon dont nous utilisons la recherche ?

JH : Google utilise IA dans son algorithme depuis plusieurs années. Ils utilisent quelque chose appelé RankBrain pour comprendre l’intention de la requête de recherche et un IA modèle de langage appelé BERT pour comprendre le langage naturel et le sentiment du contenu. Mes observations au fil des ans sont que ces ajouts ont amélioré leurs résultats de recherche.

La nouvelle conversation IA que Microsoft et Google se sont empressés d’utiliser avec leurs produits de recherche me préoccupent. Contrairement à RankBrain et BERT, qui sont utilisés pour mieux faire correspondre les requêtes avec le meilleur contenu, conversationnel IA comme ChatGPT vole essentiellement le contenu de tout le monde pour créer le sien. Et bien que je souhaite que ma plus grande préoccupation soit la violation du droit d’auteur, je suis plus préoccupé par sa capacité à produire de la fiction. ChatGPT ne pense pas ou ne sait pas bien du mal. Tout ce qu’il a, c’est son pool de données, qui peut être empoisonné par la désinformation. Et même avec des données parfaitement exactes, il peut toujours inventer des choses et se tromper.

Comme Web3, conversationnel IA est une solution à la recherche d’un problème. Google est déjà très bon pour renvoyer des résultats précis et fiables. Et ils mettent en évidence ces réponses dans un résultat de recherche appelé extrait en vedette. Pourquoi, alors, tenteriez-vous de créer un modèle beaucoup plus complexe capable de créer de la fiction et de produire un contenu similaire à un humain alors que votre algorithme existant, dans la plupart des cas, peut déjà trouver la meilleure réponse d’un vrai humain ?

Même avec l’ajout de Google de conversation IA , je ne m’attends pas à changer la façon dont j’optimise les sites, et je ne m’attends pas non plus à ce que la recherche Google change tant que ça. Alors que les chercheurs font l’expérience de la conversation IA erreurs, les détenteurs de droits d’auteur intentent une action en justice et Internet est pollué par des IA -créé de la désinformation, je prédis que la recherche Google s’en tiendra finalement à ce qu’ils ont toujours fait de mieux. En revanche, ma perception de Bing est que Microsoft a investi si peu dans la recherche, comparativement, qu’ils tireront probablement parti de leur investissement dans ChatGPT pour tout ce qu’ils peuvent pour essayer de prendre des parts de marché à Google. Je prédis qu’ils échoueront.

Pendant que je pense à la conversation IA est impressionnant, et je peux voir son utilité en tant qu’assistant numérique, nous sommes probablement encore à plusieurs années de la technologie créant des réponses infaillibles. Par conséquent, j’envisage l’ajout de la conversation IA à Bing et Google pour être à la fois un battage publicitaire et un gadget.

ES : Certains ont l’impression que Google a détourné les yeux de la balle ou s’est trop appuyé sur l’autopromotion, laissant la place à une perturbation plus importante. Est-ce un problème auquel les entreprises qui dépendent de la recherche doivent être préparées ?

JH : Google est fortement investi dans chaque partie de la découverte et de la récupération d’informations, et ses équipes travaillent sur tous les aspects de la recherche. Lorsque j’étais directeur de référencement pour Paramount +, j’ai travaillé avec une équipe Google qui gère les flux affectant les résultats de divertissement pour les séries télévisées et les films et une autre équipe qui gère leur sport OneBox qui affiche les détails du jeu et les liens vers les flux en direct. Pour chaque résultat spécialisé que vous voyez sur Google Search, il y a des équipes, voire des groupes entiers, qui se concentrent sur la meilleure expérience possible pour chaque composant. A ma connaissance, Bing n’a pas fait les mêmes investissements que Google. C’est pourquoi je pense que Microsoft va all-in avec ChatGPT pour Bing. C’est un laissez-passer Hail Mary pour essayer d’aller de l’avant, mais je pense que cela échouera parce que c’est un gadget, et ils n’ont pas investi dans la recherche comme Google l’a fait.

Je m’attends à continuer à voir beaucoup de battage médiatique, mais peu de perturbations dans la façon dont les gens recherchent. Discuter avec un bot peut être amusant et magique, mais c’est inefficace par rapport à un moteur de recherche qui fournit instantanément une liste de résultats que l’on peut rapidement scanner et cliquer. Et comme Google le sait déjà bien, les consommateurs préfèrent diverses sources lorsqu’ils recherchent des sujets ou quelque chose à acheter. Je ne pense pas que la nouveauté de discuter avec un bot ou de fournir un résultat récapitulatif en haut d’un résultat de recherche suffira aux consommateurs. Par conséquent, je pense que ce sera comme d’habitude pour les entreprises qui s’appuient sur la recherche traditionnelle.

ES : Si ChatGPT ou IA -la recherche pilotée prend le relais, qui en profite ? Qui reste avec le sac ?

JH : Les entreprises et les gouvernements qui contrôlent le conversationnel IA sont ceux qui en profiteront le plus. Contrairement à aujourd’hui où il y a une séparation entre les résultats payants et organiques et les résultats du Web ouvert peuvent être dans les millions, conversationnel IA affichera des résultats singuliers pour chaque requête. Les réponses qu’il apportera incluront l’inclusion payante et cela entravera la concurrence.

Avec conversation IA , je pense que la société a le plus à perdre. Le fait de prendre en charge la recherche signifie que les gens recevront des informations limitées, homogénéisées et parfois incorrectes. Cela affectera notre capacité à apprendre et étouffera le Web ouvert tel que nous le connaissons. Je sais que cela ressemble à une hyperbole, mais je ne vois pas comment la recherche est prise en charge par la conversation IA n’a pas éventuellement conduire à une forme de dystopie.

