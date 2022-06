5 paires d’acteurs identiques les uns aux autres

in

Hollywood

Il y a des acteurs hollywoodiens qui ressemblent à des frères à la naissance. Certains d’entre eux ont même travaillé ensemble, comme dans le cas de Tobey Maguire et Jake Gyllenhaal.

© GettyHollywood regorge de sosies.

Pour ceux qui ne font que suivre ce qui se passe dans Hollywood Tout au long des films, il y a souvent confusion autour des noms des artistes impliqués dans vos histoires préférées. Par exemple, Jake Gyllenhaal Oui Tobey Maguire Ils disent souvent qu’ils sont confus dans la rue et ils ont même joué deux frères dans le film frèresoù il a également joué Natalie Portman. On vous parle d’autres acteurs très similaires les uns aux autres.

+Stars hollywoodiennes identiques les unes aux autres

5 – Logan Marshall-Green et Tom Hardy

Lorsque les deux poussent leur barbe, il est très difficile de les distinguer. l’acteur de Prométhée et l’étoile de Homme chauve-souris Oui Peaky Blinders ils sont à quelques mois d’intervalle, et c’est Logan Marshall vert le plus grand des deux.

4 – Matt Bomer et Henry Cavill

le chiffre de Le pecheur est souvent confondu avec l’acteur qui Zack Snyder transformé en Superman il y a une décennie. Reste à savoir si Matt Bomer il aime les jeux vidéo et ergoterqui a accepté de faire partie de Le sorceleur pour son fanatisme pour ce jeu.

3 – Jessica Chastain et Bryce Dallas Howard

Cette liste pourrait également inclure Amy Adams et Isla Fisher. Les actrices aux cheveux roux sont souvent confondues par leurs ressemblances frappantes entre elles, mais celle qui les unit chatain avec Dallas-Howard est le plus évident de tous.

2 – Javier Bardem et Jeffrey Dean Morgan

Nous sommes, peut-être, devant la ressemblance la plus surprenante de toutes. Les visages, la barbe, la coupe de la mâchoire. Tout rend très difficile de penser qu’ils n’étaient pas des frères jumeaux séparés à la naissance. Et en plus de cela, ils sont tous les deux extrêmement talentueux.

1 – Sebastian Stan et Richard Madden

Avec l’arrivée de Richard Madden un Éternels faudra voir si l’univers cinématographique Marvel remplit la dette d’unir ces deux talents à l’écran. Seul l’accent semble distinguer le personnage de Jeu des trônes de l’acteur qui a joué Pam et Tommy près de Lily James.

