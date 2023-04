Shakira : le soutien subtil d’Alejandro Sanz dans les réseaux pour le Colombien

célébrités

Alejandro Sanz a fait sensation sur les réseaux avec un message adressé à l’artiste du moment : Shakira. Le colombien est sur toutes les lèvres !

©GettyShakira et Alejandro Sanz

Shakira et Gérard Pique Ils se sont séparés avec un scandale inclus, alors l’artiste colombienne a apporté tous ses sentiments à la Séance 53 avec Bizarrappopularisant en peu de temps une chanson avec des coups d’élévation pour son ex-partenaire qui est devenue un hymne pour les femmes autonomes du monde entier qui « Ils ne pleurent plus, ils facturent »faisant de l’interprète un exemple de résilience.

Récemment Shakira a décidé de déménager à Miami pour reconstruire sa vie après le triste dénouement de sa relation amoureuse avec Gerard pique. Dans ce contexte, même la distance entre les membres de ce qui fut l’un des couples les plus aimés du milieu n’empêche pas qu’il y ait des références et des clins d’œil pour ou contre le chanteur et le footballeur.

Alejandro Sanz et son message à Shakira

Alexandre Sanzle célèbre chanteur espagnol, semble avoir ajouté son petit grain de sable à cette polémique avec une référence à son ami Shakira dans les réseaux sociaux. Comment est-ce? Via Twitter, le Madrilène a rappelé l’anniversaire d’une collaboration historique avec l’artiste colombien : “Aujourd’hui il y a 18 ans La Tortura avec ma petite soeur ‘La Loba’. je le laisse là »sont les mots choisis par le musicien pour allumer la mèche.

Le thème La torture C’est un succès pour le duo qui les a non seulement réunis professionnellement, mais ces 18 années les ont trouvés liés par une belle amitié qui a été mise à l’épreuve avec la séparation de Shakira et Piqué. Depuis, Alexandre Sanz elle a prêté son épaule à son amie pour pleurer la fin d’un amour qui semblait éternel mais qui s’est terminé de la pire des manières.

Le message de Alexandre Sanz en la red del pajarito azul compte plus de 2 000 retweets et près de 34 000 likes. Beaucoup ont été encouragés à laisser leur commentaire sur l’anniversaire de cette chanson emblématique : « Un hymne », « Rien de plus et rien de moins que le meilleur duo latin de l’histoire », « Une chanson et une collaboration qui continue de faire sensation auprès des nouvelles générations », d’ailleurs beaucoup ont demandé une nouvelle collaboration entre les deux artistes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?