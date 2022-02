Mise à jour écrite de l’épisode d’Udaariyaan du 25 février 2022

Udaariyaan 25 février 2022 Épisode tous les détails ont été publiés dans cet article. La majorité des téléspectateurs recherchent cette série. Jasmine, qui vit dans un petit hameau punjabi, souhaite s’envoler pour le Canada et y vivre une vie heureuse. Elle n’a aucune idée que Fateh est follement amoureux d’elle et veut l’aider à réaliser ses ambitions.

Udariyaan 25e Les mises à jour des épisodes de février 2022 sont clairement mentionnées.

Udariyaan 25e Épisode de février 2022

Jetons un coup d’œil à l’aperçu de l’épisode d’aujourd’hui avant d’entrer dans l’Udaariyaan 25e Mise à jour écrite de l’épisode de février 2022. Udariyaan 25e Les informations sur l’épisode de février 2022 ont été données ici. La séquence d’action dans la vidéo promotionnelle vous donnera une bonne idée de ce à quoi vous attendre dans l’épisode d’aujourd’hui. Mettez un terme à vos idées fausses et à vos inquiétudes concernant l’épisode d’Udaariyaan aujourd’hui en regardant Udaariyaan 25e Promo février 2022 ici. Bientôt, une promotion sera ajoutée. Le teaser de l’épisode d’Udaariyaan d’hier vous fournira tous les détails concernant le Twist à venir à Udaariyaan. Continuez à lire pour en savoir plus sur l’Udaariyaan 25e Mise à jour écrite du nouvel épisode de février 2022.

Distribution principale de l’épisode d’Udaariyaan du 25 février 2022

Ankit Gupta a joué le rôle de Fateh Singh

Isha Malviya a joué le rôle de Jasmine Singh

Priyanka Chaher Choudhary a joué le rôle de Tejo Kaur Sandhu

Karan Grover a joué le rôle d’Angad Maan.

Où regarder l’épisode d’Udaariyaan du 25 février 2022

Vous pouvez regarder cet épisode d’Udaariyaan en ligne exclusivement sur Voot. Udariyaan 25e Les détails de l’épisode de février 2022 sont mentionnés ci-dessous dans cet article. Pour cette saison ici, tous les fans sont toujours curieux de regarder. Au Vote, vous pouvez y regarder cet épisode incroyable et en profiter. Si vous êtes plus disposé à connaître les détails, lisez cet article en entier, nous avons mentionné toutes les informations concernant cet épisode Udaariyaan. Udariyaan 25e L’épisode de février 2022 sera très intéressant, comme toujours.

Aperçu de l’épisode d’Udaariyaan du 25 février 2022

Tejo Kaur Sandhu et Jasmin Kaur Sandhu, sœurs aux personnalités opposées, commencent l’histoire à Moga, au Pendjab. Jasmin est une étudiante naïve, naïve et exubérante qui aspire à vivre au Canada. Tejo est une conférencière responsable et mature qui souhaite rester dans sa ville natale et poursuivre son rêve de devenir professeur de psychologie sans avoir à quitter sa famille. Fateh Singh Virk est un boxeur qui adore Jasmin et espère l’épouser un jour. Lorsque Fateh apprend que Jasmin n’épousera qu’une personne installée au Canada, il commence à chercher du travail là-bas. Jasmin et Fateh se rapprochent une fois qu’il a trouvé un emploi là-bas. Le mariage de Tejo a été arrangé avec un homme nommé Jass.

La vie de Tejo a été détruite. Fateh découvre que son emploi au Canada a quelques problèmes quelques jours avant son mariage avec Jasmin. Après avoir appris la vérité, Jasmin quitte Fateh et refuse de l’épouser devant tout le monde. Le Fatah est dévasté. Tejo essaie de persuader Jasmin de retourner à Fateh et de l’épouser, mais elle refuse. Fateh et Tejo sont forcés de se marier pour le prestige de leur famille. Peu de temps après, Jasmin se rend compte que Fateh lui manque et commence à comploter des plans infâmes pour récupérer Fateh. La famille Sandhu fait en sorte que Jasmin rencontre un Canadien nommé Gippy. Seulement pour rendre Fateh jaloux, Jasmin accepte d’épouser Gippy. Elle exprime son amour pour Fateh et fait semblant d’être brûlée. Voici un petit aperçu du spectacle Udaariyaan.

FAQ – Épisode Udaariyaan du 25 février 2022

Quelles sont les informations sur l’épisode d’Udaariyaan du 25 février 2022 ? Quel est le casting principal de l’émission d’Udaariyaan ? Quel est le bilan de l’émission Udaariyaan ? Où regarder l’épisode d’Udaariyaan du 25 février 2022 ?

Toutes les réponses à ces FAQ sont données dans notre article ci-dessus, pour donner votre avis ou avoir des questions puis, à ce stade, allez-y et écrivez dans la section des commentaires. J’espère que nous avons répondu à toutes vos réponses.

