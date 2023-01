De quelle maladie souffrait Polo Polo, l’humoriste mexicain décédé à l’âge de 78 ans ?

in

Le décès de Polo Polo, l’un des comédiens mexicains les plus populaires des dernières décennies qui était au milieu d’une situation sanitaire délicate ces dernières années, a été annoncé.

© L’universel – YouTubeDe quelle maladie souffrait Polo Polo, l’humoriste mexicain décédé à l’âge de 78 ans ?

Leopoldo Roberto García Peláez Benítezplus connue sous le nom de polo polo, est décédé ce lundi 23 janvier, comme le rapporte son compte Facebook officiel. Au fil des décennies, Active est devenu célèbre pour son style humoristique caractéristique, où les thèmes adultes et les doubles sens étaient ses principaux ingrédients lorsqu’il se produisait devant le public. Les réseaux sociaux ont déjà commencé à l’écarter et à s’interroger sur sa maladie.

« PoloPolo est mort aujourd’hui. L’un des plus grands comédiens du #Mexique et d’Amérique latine. Il s’appelait Leopoldo Roberto García Pelaez, né à León en 1944. Merci pour tant de moments, pour tant de sourires. Nous vous transporterons dans nos coeurs toujours. Qu’il repose en paix »mentionnez le post sur Facebook pour annoncer son décès.

+De quelle maladie Polo Polo souffrait-il ?

L’humoriste est resté actif jusqu’en 2016, puisqu’il a dû prendre sa retraite en raison d’une maladie qui le touchait. A cette époque, on a émis l’hypothèse que polo polo Il souffrait de la maladie d’Alzheimer, mais il le niait et il y avait un grand mystère derrière cela. Cependant, son fils Paul Garcia a pris la parole dans l’émission fenêtrage et a confirmé que son père souffrait de démence vasculairele deuxième diagnostic de démence le plus courant.

En plus de la confirmation sur Facebook, son fils Paul García l’a également rapporté dans une interview avec Pati Chapoy. Là, il a assuré que le décès était survenu à 5 h 15 et a ajouté : » Il a cessé de respirer… Je peux vous dire que dans ses derniers jours, il a toujours été entouré de sa famille, tout le temps que ma sœur l’a vu et ils rempli ce qu’il a toujours voulu, c’est-à-dire ne jamais entrer dans une institution, que nous prenions toujours soin de lui; elle a très bien réussi. »

Polo Polo est né dans la ville de León, Guanajuato, dans une famille dédiée à l’industrie de la chaussure, il s’est fait une place pour se démarquer dans sa profession, au-delà de se consacrer au métier de son père. C’est en 1976 qu’il a commencé à se produire avec son propre spectacle au Keops Nightclub et sa croissance populaire n’a commencé que jusqu’à ce qu’il s’impose comme le comédien le plus acclamé du Mexique et fasse la promotion du stand-up tel qu’il est actuellement connu.

