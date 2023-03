Combien de chapitres comptera la saison 2 de Vinland Saga ?

Animé

Le deuxième volet de Vinland Saga est actuellement en cours de diffusion, mais sa fin reste à connaître. Combien d’épisodes compte-t-il ?

© IMDbCombien de chapitres aura la saison 2 de Vinland Saga.

L’industrie de l’anime est en croissance constante et nous avons de plus en plus de séries qui captent l’attention des fans, ajoutées aux classiques de ces dernières années qui résonnent déjà comme une pièce, shingeki no kyojin et Kimetsu no Yaibaentre autres. Saga du Vinland, l’adaptation manga écrite et illustrée par Makoto Yukimura, est actuellement au milieu de sa deuxième saison. Combien de chapitres font-ils ?

« Thors, un grand guerrier viking, est tué au combat par Askeladd, un mercenaire. Thorfinn, fils de Thors, a juré de se venger. Thorfinn doit accomplir des actes pour Askeladd, afin de gagner le droit de le défier en duel, le conduisant à s’impliquer dans la guerre pour la couronne d’Angleterre »lit le synopsis officiel de son intrigue principale.

+Combien de chapitres la saison 2 de Vinland Saga aura-t-elle

Après un premier opus sorti mi-2019 et qui a reçu de multiples éloges, il a été renouvelé, mais il a mis du temps à arriver. Le deuxième épisode est sorti le 30 janvier de cette année et est actuellement diffusé avec 12 épisodes publiés à ce jour. Combien en aura-t-il au total ? Comme indiqué, Vinland Saga saison 2 aura 24 chapitres au total.

« Les Vikings attaquent un village du nord de l’Angleterre où Einar, sa mère et sa sœur Lotta mènent une vie agricole paisible. Ils s’échappent dans les bois, mais la mère d’Einar est abattue par une flèche. Lorsque Lotta riposte à un ravisseur, elle est également découpé et tué. Einar est emmené au Danemark avec d’autres prisonniers pour être vendu comme esclave. Il s’échappe brièvement, mais est repris et sévèrement battu, se résignant finalement à son sort. Ketil l’achète pour travailler dans sa grande ferme où elle rencontre le jeune Thorfinn »avançait le synopsis du retour.

Les fans peuvent profiter de la deuxième saison de Saga du Vinland sur les services de streaming Netflix et croustillant, où chaque lundi, ils reçoivent un nouvel épisode et ce sera le cas jusqu’à ce qu’ils atteignent les 24 établis. En attendant, on attendra des nouvelles de son prochain opus, mais en constatant son nouveau succès, il y aura sûrement plus d’histoire à adapter à l’écran.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?