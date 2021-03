Et si les humains n’avaient pas d’appendice?

La série « Imaginary Earths » spécule à quoi ressemblerait le monde si un aspect clé de la vie changeait, qu’il soit lié à la planète ou à l’humanité.

L’appendice est souvent considéré comme un artefact inutile de l’évolution, tout comme les restes d’os des pattes arrière observés chez les baleines. En fait, environ 1 personne sur 100000 naît sans appendice, selon un rapport du journal Rapports de cas en chirurgie . À quoi pourrait ressembler la vie alors si tout le monde n’avait pas d’appendice?

Le annexe est un petit sac sans issue en forme de ver qui dépasse du caecum, le début du gros intestin. Un peu plus de 1 personne sur 20 souffre d’appendicite, une inflammation potentiellement mortelle de l’appendice, selon les National Institutes of Health .

Charles Darwin a suggéré que l’appendice était un organe résiduel d’ancêtres qui mangeaient des feuilles, les aidant potentiellement à digérer la nourriture. Alors que ces ancêtres ont évolué pour s’appuyer sur un régime à base de fruits plus facile à digérer, Darwin a supposé que l’appendice ne remplissait plus une fonction, tout comme le petit os de coccyx triangulaire à la base de la colonne vertébrale humaine, un reste d’os de queue trouvé dans nos lointains ancêtres.

Cependant, « si Darwin savait alors ce que les scientifiques savent maintenant sur l’appendice, il n’aurait jamais suggéré que c’était un vestige sans valeur de l’évolution », a déclaré William Parker, professeur agrégé de chirurgie à la Duke University School of Medicine de Durham, en Caroline du Nord, à 45Secondes.fr.

En rapport: Et si la température déterminait le sexe d’un bébé?

En 2007, Parker et ses collègues ont découvert que l’appendice pouvait servir de réservoir de bactéries intestinales utiles, celles qui aident le corps à digérer les aliments, ont-ils rapporté dans le Journal de biologie théorique . Lorsque les maladies chassent à la fois les bons et les mauvais microbes de l’intestin, de bonnes bactéries peuvent émerger de la sphère de sécurité de l’appendice pour aider à restaurer l’intestin dans un état sain.

De plus, l’appendice possède une concentration élevée de tissu lymphoïde. Ce tissu génère des globules blancs appelés lymphocytes qui aident à monter système immunitaire réponses aux germes envahissants, suggérant que l’appendice pourrait aider à fabriquer, diriger et entraîner ces cellules immunitaires, a déclaré la biologiste évolutionniste Heather F. Smith de l’Université Midwest de Glendale, en Arizona, à 45Secondes.fr.

Lorsque Smith, Parker et leurs collègues ont enquêté sur l’évolution de l’appendice dans le règne animal, ils ont découvert que l’appendice existait dans l’évolution des mammifères depuis au moins 80 millions d’années, bien plus longtemps que prévu si l’appendice était vraiment un vestige, ont-ils rapporté en 2009. dans le Journal de biologie évolutive . De plus, ils ont également découvert que l’appendice avait évolué indépendamment au moins 32 fois chez les mammifères, chez des espèces aussi diverses que les orangs-outans, wombats , ornithorynques , castors , koalas , porcs-épics et lamantins , ont-ils écrit en 2013 dans la revue Comptes Rendus Palevol.

«Lorsque nous avons examiné les espèces qui ont un appendice, nous n’avons trouvé aucun point commun dans le régime alimentaire, ni dans quelle mesure ils sont sociaux ou où ils vivaient, mais les espèces qui avaient un appendice avaient une concentration de tissu immunitaire là-bas, donc étant donné ce thème commun , on pourrait présumer une fonction commune », a déclaré Smith.

Alors, que pourrait-il se passer « si vous agitez une baguette magique et que l’appendice disparaît soudainement? » Dit Parker. « Cela pourrait dépendre du moment où cela s’est produit dans l’histoire. »

Si l’appendice disparaissait dans une société de chasseurs-cueilleurs « et qu’un scientifique d’un vaisseau spatial ou quelque chose observait ce qui se passait, vous verriez beaucoup plus de gens mourir de maladies infectieuses qu’ils ne le feraient autrement », a déclaré Parker. « Ensuite, sur une longue période, sur des millions d’années, je pense que quelque chose évoluerait lentement qui fonctionnait de la même manière qu’une appendice pour que les gens ne mourraient pas autant. »

Si l’appendice disparaissait dans une société avec l’agriculture après que les gens aient commencé à vivre dans des colonies, « je pense que plus de gens mourraient », a déclaré Parker. «Les gens auraient commencé à vivre dans des zones surpeuplées, et avec un assainissement médiocre, la maladie se propagerait davantage».

En rapport: Et si tous les humains sur Terre avaient l’albinisme?

Si l’appendice disparaissait dans une société moderne après la révolution industrielle, les gens auraient des antibiotiques pour les aider à survivre, a déclaré Parker. Cependant, sans appendice, les gens n’auraient pas le réservoir de bactéries utiles de l’appendice pour les aider à se remettre d’infections nocives. « Lorsque cela se produit, nous pouvons avoir besoin de donner aux gens des transplantations fécales », a déclaré Parker.

Oui c’est vrai, transplantations fécales . Ces procédures de plus en plus courantes transfèrent les excréments de personnes en bonne santé dans les intestins de patients souffrant de problèmes intestinaux, via un tube ou une capsule placé dans la gorge ou dans les fesses. L’idée est que la greffe amènera des bactéries saines dans les intestins envahis par des microbes nocifs. Les organismes envahis par des microbes nocifs peuvent devenir plus courants à mesure que les antibiotiques sont surutilisés et que les germes développent une résistance à ces médicaments. « Les transplantations fécales n’encouragent pas la résistance aux antibiotiques », a déclaré Parker.

L’un des avantages potentiels d’un monde sans appendices est la disparition de l’appendicite. Dans le monde, « il y a plus de 10 millions de cas d’appendicite chaque année, et jusqu’à 50 000 personnes en meurent chaque année », a déclaré Smith. Les appendicectomies, ou ablation chirurgicale de l’appendice, « est l’une des chirurgies abdominales les plus fréquemment pratiquées. Si nous n’avions pas d’appendice en premier lieu, vous n’auriez pas de personnes mourant d’une appendicite, et non des frais de chirurgie et d’hospitalisation . «

Cependant, des travaux antérieurs ont suggéré que l’appendicite pourrait être due à des changements culturels liés à la société industrialisée et à l’amélioration de l’assainissement, a déclaré Parker. L’idée est que ces changements ont laissé nos systèmes immunitaires avec trop peu de travail, ouvrant la possibilité qu’ils puissent se détraquer sans l’appendice.

Dans l’ensemble, un monde sans appendice pourrait laisser l’humanité aux prises avec des germes plus souvent. L’idée que l’appendice est un organe dont le temps est passé peut être elle-même devenue une notion dont le temps est révolu.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.