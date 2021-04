Jean Trebek se souvient de son mari Alex Trebek lors d’une interview 6 mois après sa mort

Whirlpool LV Intég 60 WHIRLPOOL WBO3T341PX 6ème SE

Faites la différence avec le Lave-vaisselle encastrable Whirlpool WBO3T341PX. Son design hors du commun n'a d'égal que ses technologies avancées. Intelligence et économies S'il peut paraître étrange de parler d'intelligence pour un appareil ménager, c'est pourtant la principale caractéristique du Lave-vaisselle encastrable Whirlpool WBO3T341PX. Grâce au programme 6ème sens, vous profiterez d'une technologie qui adaptera la durée du cycle, l'intensité du lavage et la quantité d'eau au degré de saleté de votre vaisselle. Ainsi, vous pourrez faire jusqu'à 50% d'économies d'eau. Une fois votre lavage terminé, le Lave-vaisselle encastrable Whirlpool WBO3T341PX pensera à vous, puisque la technologie Natural Dry entrera en marche. Ce système enclenche l' ouverture automatique de la porte pour laisser la vaisselle sécher par elle-même. Vous profiterez donc d'un séchage efficace sans dépenser davantage d'énergie. Plus de résultats, moins de bruit La technologie est au coeur du Lave-vaisselle encastrable Whirlpool WBO3T341PX. Pensé pour vous garantir un lavage optimal en toutes circonstances, il dispose de la technologie PowerClean Pro, un système high-tech qui consiste en 28 jets haute pression situés en fond de cuve. Grâce à leur puissance cumulée, vous pourrez éliminer les dépôts les plus incrustés. Choisir le Lave-vaisselle encastrable Whirlpool WBO3T341PX, c'est opter pour la flexibilité. En effet, cet appareil s'appuie sur un espac