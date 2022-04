Que regarder ce week-end ? : 3 films Netflix pour rire en famille

Netflix

Le catalogue de Netflix il est tellement varié et vaste qu’il a le contenu idéal à regarder en famille. Mais cette fois, les plus chanceux sont les fans de comédie. Vous ne savez pas quoi voir ? Ne manquez pas cette liste.

Le week-end est le moment idéal pour ceux qui aiment regarder des films ou des séries. Après la semaine où le travail ou les études sont les principaux protagonistes de nos vies, pouvoir avoir un moment de détente est bien mérité, surtout s’il s’agit d’un bon produit. Pour cette raison, pour beaucoup, le grand allié lors du choix de quelque chose à voir est Netflix.

La plateforme de streaming qui s’occupe de Ted Sarandos Il a l’un des contenus les plus variés et les plus étendus au monde. En réalité, la bibliothèque netflix atteint un tel point que ladite société en est venue à être considérée « le géant du streaming » et, en plus, chaque jour ajoute plus d’abonnés. De plus, il y a tellement d’utilisateurs qu’il a actuellement qu’il s’est déjà positionné premier dans la liste des services à la demande avec le plus de fans.

Par conséquent, pour ceux qui continuent de choisir Netflix au lieu d’autres plates-formes, de spoilers Nous vous recommandons ce qu’il faut voir ce week-end dans le N rouge. Bien entendu, à cette occasion, les plus chanceux sont les amateurs d’humour puisque la plateforme propose trois films de ce genre qui valent la peine d’être dégustés aussi bien seul qu’en famille.

3 films Netflix pour rire en famille :

1. Amalgame :

Il est une sorte de Que s’est-il passé hier, mais avec une essence complètement différente. Ce film, sorti en 2020, est idéal pour les plus de 16 ans et ne dure qu’1h30. Avec Stephanie Cayo, Tony Dalton, Miguel Rodarte et Manolo Cardona en tant que protagonistesce film est l’un des plus drôles du Mexique ces derniers temps.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Quatre dentistes aux vies personnelles troublées assistent à une conférence sur la côte mexicaine, où ils passent deux jours mémorables.”.

2. Là je vous facture :

C’est aussi un film mexicain, mais sans aucun doute il a tout pour divertir le week-end. Est avec Esmeralda Pimentel et Mauricio Ochmann, qui forment un duo bouleversant. Il est idéal pour les plus de 13 ans et, même s’il dure 2 heures, son côté divertissant permet au spectateur de continuer à être accro.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Alex veut être père à tout prix et, au risque de perdre son mariage, il ramène à la maison un invité secret.”.

3. Petite grande vie :

C’est un film de 2017 met en vedette l’incomparable Matt Damon qui partage l’écran avec des personnalités comme Hong Chau et Kristen Wiig. Bien sûr, la vérité est que ce film n’est pas seulement comique, mais combine également un peu de science-fiction. Malgré tout, il est idéal pour partager en famille et passer un bon moment en s’amusant.

Synopsis officiel : « Il a pris un gros risque en réduisant sa taille, mais il n’aurait jamais imaginé qu’il vivrait grand”.

