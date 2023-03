Star Trek: Picard révèle que le capitaine Kirk est toujours là … en quelque sorte

Avertissement : Cette histoire contient des spoilers mineurs pour le dernier épisode de Star Trek : PicardLa troisième et dernière saison de Star Trek : Picard est venu avec beaucoup de surprises amusantes et de références pour les Trekkies de longue date à surveiller. Le dernier épisode de la série, « The Bounty », présentait un œuf de Pâques intéressant qui a été repéré par certains Star Trek fans (par ComicBook.com). Dans l’épisode, l’équipage de l’USS Titan visiter une installation connue sous le nom de Daystrom Station, un endroit qui est essentiellement le Star Trek version de l’univers de la zone 51. Parmi divers artefacts de Star Trek lore, Daystrom abrite également le cadavre original de Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) après sa « mort » lors de la première saison.

Il y a d’autres cadavres congelés stockés à Daystrom, et l’épisode révèle que le corps de nul autre que James T. Kirk (William Shatner). L’épisode ne montre pas réellement le cadavre de Kirk, mais une image radiographique sur le mur du torse d’un patient dans l’établissement révèle clairement le nom du défunt amiral de Starfleet. Cela suggère qu’il est également là dans le bâtiment, bien que mort comme un clou de porte. C’est une référence intéressante, mais même si les fans ne doivent pas nécessairement penser que cela signifie que Shatner reprendra le rôle pour un avenir Star Trek projet, l’idée n’est pas en dehors du domaine du possible.

« S’ils écrivaient un rôle intéressant et qu’ils pouvaient expliquer la différence de 55 ans, je pourrais l’envisager », a déclaré Shatner à Inverse en 2021 à propos d’un potentiel randonnée retour, ajoutant qu’il ne le voyait pas comme probable. « En ce moment, je suis très occupé et Star Trek est dans mon passé. »





Le capitaine Kirk vit à travers une série préquelle

Paramount+

Le personnage de Kirk continuera à vivre, même si Shatner en a fini avec la franchise. Paul Wesley joue maintenant une version plus jeune de Kirk dans la série préquelle Star Trek : d’étranges nouveaux mondes. Shatner a donné sa bénédiction à Wesley dans le rôle, portant le flambeau de Kirk dans le Star Trek univers.

« Protégez mon vaisseau et mon équipage, capitaine ! Shatner a écrit sur Twitter après l’annonce du casting de Wesley.

Shatner, qui a en fait visité l’espace extra-atmosphérique l’année dernière, vient de fêter son 92e anniversaire il y a quelques jours. Il a également été récemment rapporté que l’histoire de sa vie serait racontée dans un nouveau documentaire pour lequel les fans ont collecté plus de 790 000 € pour se produire.

Vous pouvez diffuser Star Trek : Picard sur Paramount+.