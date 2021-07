Cobra Kai Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue et ce que vous devez savoir

Cobra Kai, une série bourrée d’action, a terminé son tournage de la saison 4. La série sortira début 2021.

Après avoir démarré sur YouTube Premium avec un petit budget, la série est devenue l’une des séries originales les plus populaires de Netflix. Après des années de films Karate Kid, cette série a également repris Johny & Daniel.

Ils reviennent également comme leurs anciennes querelles. Il a été nominé aux Emmy pour la meilleure série comique en 2021.

Cobra Kai Saison 4 : Date de sortie

La saison 3 de ‘Cobra Kai’ est sortie dans son intégralité le 1er janvier 2021 sur Netflix. Le troisième cycle comprend dix épisodes. Chaque épisode dure entre 27 et 41 minutes.

Voici les détails de la quatrième saison. Netflix a donné une commande anticipée à l’émission le 2 octobre 2020. Cette nouvelle est arrivée des mois avant que la troisième saison de Netflix ne soit disponible sur son service de streaming. Il est également bon de savoir que le tournage du quatrième cycle s’est achevé fin 2021. Netflix a confirmé la sortie de la saison 4 « Cobra Kai ». Au cours du quatrième trimestre 2021

Ralph Macchio de Daniel a révélé que le spectacle durera six cycles consécutifs. Hayden Schlossberg a partagé qu’il voulait voir la série grandir. Nous garderons un œil sur les nouvelles séries dérivées, les films et autres retombées potentielles.

Cobra Kai Saison 4 Casting

Attendez-vous au retour de la plupart des acteurs originaux et de plusieurs nouveaux habitués pour la nouvelle saison. Sans Ralph Macchio ou William Zabka (« Daniel » et « Johnny »), Martin Kove et d’autres personnages clés, il est impossible de continuer la série. Il est possible que Miguel et Robby (Tanner Buchanan), Hawk, Jay Bertrand et Samantha (Mary Mouser) soient également des habitués de la saison à venir.

Les créateurs ont déclaré qu’aucun des rôles du casting passé n’était exclu. Si tout se passe bien, vous pourriez même voir des guest stars revenir comme des habitués. Thomas Ian Griffith incarnera Terry Silver.

Cobra Kai (Saison 4) : Attentes

On pense que la saison 4 de Cobra Kai portera sur le conflit entre Daniel (et Johny) après les trois décennies de leur confrontation dans The Karate Kid, 1984. Le point de vue de Johny est légèrement modifié cette fois. Cobra Kai donne une nouvelle vie à toute la franchise. Cela permet aux personnages de la franchise de s’élever au-dessus des méchants et des héros qu’ils portent depuis si longtemps. Les deux premières saisons de Cobra Kai ont été diffusées sur YouTube. Netflix, cependant, a maintenant acquis les droits de cette série. Terry Silver a partagé quelques photos sur son compte Instagram, indiquant peut-être ce qu’il porte dans certaines des formes.

Netflix a dévoilé quelques images de Terry Silver, le personnage de la saison 4, le 27 juin.

Cette saison verra un autre tournoi de la vallée. Il pourrait également y avoir des changements dans les scènes de combat de Cobra Kai (Saison 4).